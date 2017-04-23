Milli Savunma Bakanı Fikri Işık: Yunan Savunma Bakanı şov yapıyor

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM'nin 97. açılış yıl dönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi.

TBMM Tören Salonu'nda verilen resepsiyona katılan Milli Savunma Bakanı Işık, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Rezerv pilot uygulamasına ilişkin beklenen talep oldu mu?" sorusu üzerine Işık, talep geldiğini ancak henüz ihtiyacı karşılayacak ölçüde olmadığını dile getirdi.

Çalışmanın sürdürüldüğünü dile getiren Işık, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın bir teklifi var, o teklif üzerinde şu anda çalışıyoruz. Şimdi içeriğini açıklamayayım ama pilot ihtiyacının karşılanmasına yönelik bazı ilave tedbirler alacağız. Hangi şekilde alacağımızı şu anda değerlendiriyoruz. Bazı ilave tedbirler gelecek." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Bandırma'da Ana Jet Üs Komutanlığında törenle karşılanması ve ardından başlatılan incelemeye ilişkin sorunu Işık, "Hava, Deniz, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanına bağlı. Ben de inceleme ve gerektiğinde soruşturma emrini verdim. Şu anda bu inceleme ve gerektiğinde soruşturma yapılıyor." diye yanıtladı.

Konuya ilişkin değerlendirmesi sorulan Işık, "Şu anda takdir edersiniz ki oradaki raporu görmeden bir görüş açıklamak hem inceleme heyeti hem de incelemenin sağlığı açısından doğru olmaz." dedi.

- "İki lider arasında bu konu tahmin ediyorum ki görüşülür"

S-400 füze savunma sistemlerine ilişkin açıklaması hatırlatılarak, konunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 3 Mayıs'ta Soçi şehrinde gerçekleştireceği görüşmede gündeme gelip gelmeyeceğinin sorulmasına karşılık Işık, "Orada iki lider arasında bu konu tahmin ediyorum ki görüşülür. Ondan sonra hangi adımın atılacağı birlikte kararlaştırılır." dedi.

"Birkaç batarya alınması mı söz konusu yoksa teknoloji gelişimiyle birlikte Çin ile imzaladığımız gibi bir anlaşma mümkün mü?" sorusuna Işık, "Detayını o zaman konuşalım. Şu anda çok detay vermek doğru değil ama iki sistem bataryanın alınması ve diğer birtakım proje içeriği netleşince açıklarız." karşılığını verdi.

"Acil ihtiyaç çerçevesinde bir iki bataryalık sistem ön planda mı olacak?" sorusu üzerine Işık, "Acil ihtiyacımızın olduğunu biliyorsunuz. Onu daha önceden de ifade ettik. Bununla ilgili iki sistemlik alım ve üretim olacak. Onun detayını açıklarız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Onların şovuna da alet olmak istemeyiz"

Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Eşek Adası'na helikopterle gitmesi ile ilgili soruya Işık, "Yunan Savunma Bakanı şov yapıyor. Onlar kendi iç kamuoylarına oynuyorlar." diye konuştu.

Her şeyin adım adım izlendiğini, takip edildiğini belirten Bakan Işık, bütün kurumlarla da gerekli istişarelerin yapıldığını söyledi.

"Onların bu şovuna alet olmadan ama Türkiye'nin çıkarlarını da hiçbir şekilde en küçük bir riske atmayacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diyen Işık, konuyla ilgili diyaloğun olup olmadığı sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Zaten askerden askere diyaloğumuz var. Onların şovuna alet olacak bir tutum içinde olmayacağız ama Türkiye'nin hiçbir şekilde emrivakiye boyun eğmeyeceğini de başta Yunan Savunma Bakanı olmak üzere hepsi çok iyi biliyor. O konuda da kararlılığımız net. Onların şovuna da alet olmak istemeyiz."

- "Kültür ve Turizm Bakanımız bizzat ilgileniyor"

Kuleli Askeri Lisesi'nin önündeki tarihi binayı Kültür ve Turizm Bakanlığına verdiklerini kaydeden Işık, "Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, askeri objelerin de sergilendiği bir müze yapılacak orası. O konuda Sayın Cumhurbaşkanımız talimatı verdi. Kültür ve Turizm Bakanımız bizzat ilgileniyor. Biz de gerekli kolaylığı sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Heybeliada Deniz Lisesi'ni, hazırlık okulu olarak değerlendireceklerini belirten Işık, Işıklar Askeri Lisesi ile ilgili çalışma yaptıklarını da aktardı.