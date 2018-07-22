Işıklar ‘özel sporcular’ için yandı

Zihinsel engelli bireylere karşı ayrımcılığı sona erdirmek ve bu özel bireyleri güçlendirmek üzere tüm dünyada yapılan etkinliğe İstanbul, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’yle katıldı. Özel Olimpiyat Oyunları’nın 50. yıl dönümü nedeniyle yapılan etkinlikte önceki gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, kırmızı renge büründü. Dünyada 170’ten fazla şehirde bu etkinliğe en önemli simgeleriyle katıldı. ABD’den Niagara Şelalesi, Avustralya’da Sydney Opera Binası, İngiltere’de London Eye, Meksika’da başkent Mexico City’den Bağımsızlık Meleği Anıtı, Almanya’da Berlin’den Olimpiyat Stadyumu ve Çin’den Pekin’deki Su Küpü de bu etkinliğe katılan önemli şehirler oldu.