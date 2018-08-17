Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İSKİ'den kurban atığı uyarısı

İSKİ, kurban atıklarının derelere, yağmur suyu ve atık su kanallarına atılmaması uyarısında bulundu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıllarda yaşanan Kurban Bayramlarında tedbir alınsa dahi şehrimizin yağmursuyu kanallarına ve derelerine kurban atıkları atıldığı ve dolayısıyla denizlerimizin ve göllerimizin kirletildiği noktalar oluştu.  Bu tür olumsuz olayların yaşanmaması için, hiçbir şekilde kurban atıklarının derelere, yağmur suyu ve atık su kanallarına atılmaması gerekmektedir.  İstanbulluların, kurban kesimi noktasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin belirlediği alanları kullanmalarını ve onların uyarılarına riayet etmelerini talep ederiz" denildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ümraniye´de yolcu otobüsü minibüse çarptı

Ümraniye´de yolcu otobüsü minibüse çarptı

Süper Lig'in devleri Euro ile devam diyor!

Süper Lig'in devleri Euro ile devam diyor!

FIFA Dünya Sıralaması belli oldu!

FIFA Dünya Sıralaması belli oldu!

UEFA Kulüp Sıralaması (Ağustos 2018)

UEFA Kulüp Sıralaması (Ağustos 2018)

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA