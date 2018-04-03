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İskoçya'da 170 milyon yıllık dinazor ayak izleri bulundu

İskoçya'nın Skye Adası'nda 170 milyon önce yaşadığı düşünülen dinazorlara ait ayak izi fosilleri bulunduğu bildirildi.

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İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi, Staffin Dinazor Müzesi ve Çin Bilim Akademisi ortaklığında yürütülen bir araştırmanın sonuçları, İskoçya'daki "Scottish Journal of Geology" adlı dergide yayımlandı.

Ülkenin kuzeybatısındaki adada keşfedilen irili ufaklı boyutlardaki 50 ayak izini mercek altına alan uzmanlar, bu fosillerin dinazorlara ait olduğunu duyurdu.

Araştırmada, söz konusu ayak izlerinin etobur ve üç tırnaklı bir dinazor türüne ait olduğuna işaret edildi.

Araştırmayla ilgili açıklamada bulunan ekibin lideri Edinburgh Üniversitesinden Paleontolog Dr. Stephen Brusatte, "Bunlar etobur. Sadece ayak izleri var. El izi yok. Arka ayaklarıyla yürüyen bir dinozor bu. T-Rex'in ilkel bir kuzeni." ifadesini kullandı.

Ayak izlerinin sahibi dinazorların yaklaşık bir ton ağırlığında ve 6 metre boyunda olduğunun tespit edildiğini aktaran Brusatte, dinozorların sığ sularda yürürken ayak izlerini bıraktığını kaydetti.

Kıtalar henüz parçalanmadan, Skye Adası'nın 170 milyon yıl önce ekvatora daha yakın ve subtropikal iklimin görüldüğü bir yer olduğunu ifade eden Brusatte, metcezir dolayısıyla araştırmanın zor şartlar altında yürütüldüğünü belirtti.

 

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