Son Dakika Haberleri E-gazete 25Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İskoçya'nın Glasgow kentinden Girit Adası'na gitmek için 189 kişilik uçakta tek başına yolculuk yaptı

İskoçya'nın Glasgow kentinden Girit Adası'na gitmek için 46 pound (yaklaşık 222 lira) ödeyen Karon Grieve isimli kadın, 189 kişilik uçakta tek başına yolculuk yaptı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiliz Jet2 havayolu şirketiyle, İskoçya'nın Glasgow kentinden Girit Adası'na gitmek için 46 pound (yaklaşık 222 lira) ödeyen Karon Grieve isimli kadın, 189 kişilik uçakta tek başına yolculuk yaptı.

BBC'nin haberine göre, rezervasyon yaptıran 2 yolcunun gelememesi sonucu uçakta tek başına seyahat eden Grieve, sıra dışı yolculuğunu "gerçeküstü" olarak nitelendirdi.

Pilot ile oturdu, sohbet etti

Ekonomi sınıfı bilet aldığı halde uçağın birinci sınıf bölümüne alınan Grieve, uçuştan önce pilotun gelip yanına oturduğunu ve sohbet ettiklerini belirtti. 189 kişilik uçakta tek başına yolculuk yaptığı için tüm kabin ekibinin ismini öğrendiğini söyleyen Grieve, pilotun uçuş sırasında kendisine ismiyle hitap ettiğini ifade etti.

Kitabını yazmak için gelecek ayı Girit'te geçirmeyi planladığını dile getiren Grieve, İskoçya'ya dönerken benzer bir yolculuk yapma ihtimalinin uzak olduğunu söyledi.

Dönüş uçağı tamamen dolu

Öte yandan Jet2 sözcülerinden biri, "Çok yoğun ve başarılı bir sezonun sonunda, bu bizim, Glasgow Havaalanı'ndan Girit Adası'na bu yılki son uçuşumuzdu." açıklamasında bulundu.

Yunan adasına giden son uçakta normalden daha az rezervasyon yaptırılmasının turizm sezonunun bitmesi nedeniyle sıra dışı bir durum olmadığına dikkati çeken yetkili, Glasgow'a dönüş uçağının tamamen dolu olduğunu kaydetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Muhsin Yazıcıoğlu suikastında ismi geçen Ali Lapanta Akşener'in partisinin kurucu üyesi oldu

Muhsin Yazıcıoğlu suikastında ismi geçen Ali Lapanta Akşener'in partisinin kurucu üyesi oldu

Tüm zamanların en gizemli nesneleri

Tüm zamanların en gizemli nesneleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim'de örnek vatandaşları ağırlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim'de örnek vatandaşları ağırlayacak

Yeni bölümüyle Diriliş Ertuğrul bu akşam TRT 1'de

Yeni bölümüyle Diriliş Ertuğrul bu akşam TRT 1'de

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA