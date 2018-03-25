İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira çocuk bakım desteği

Sarıeroğlu, AK Parti Erzincan Kadın Kolları Kongresi'ne katılmak için geldiği Erzincan'da iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bir otelde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası Sarıeroğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstihdam konusundaki çalışmalara işaret eden Sarıeroğlu, "Artı iki istihdam hedefimizle bu sene yine milli istihdam seferberliği yolunda yolumuza devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Başbakanımızla birlikte yeni önemli açıklamalarımız da olacak." dedi.

- Kadınlara 400 lira çocuk bakım desteği

Kadınlara seslenen Sarıeroğlu, kendi bakanlığına bağlı İŞKUR'da çeşitli kursların bulunduğunu, bunlara kadınların katılımının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu ancak bu rakamın daha da artması gerektiğini söyledi.

Kadınların İŞKUR faaliyetlerinden faydalanmasını istediklerinin altını çizen Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Bunun için de buradan duyuruyorum, yeni bir uygulamaya geçtik. Eğer ki çocuğunuz varsa, bu nedenle gelemiyorsanız, 2-5 yaş arasında bakım ihtiyacı olan çocuğu olan hanımlar eğer ki İŞKUR işbaşı eğitim programlarına katılırlarsa, mesleki eğitim kurslarına katılırlarsa artık normal verdiğimiz cep harçlığının yanı sıra bir de 400 lira çocuk bakım desteği vermeye başlıyoruz."

Kongreye, AK Parti milletvekilleri Sebahattin Karakelle, Serkan Bayram, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti İl Başkanı Mehmet Şireci ile partililer katıldı.