İslam alimi Kubeysi vefat etti

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle 2 gün önce ambulans uçakla Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye tedavi amaçlı getirilen Kubeysi, Bağcılar'daki Medipol Hastanesi'nde vefat etti.

Türkiye'ye olan ilgisi ve alakasıyla bilinen Kubeysi, 30 yılı aşkın süredir Mekke'deki Ümmül Kura Üniversitesi'nde fıkıh dersleri verdi ve dünya çapında tanınan bir isim haline geldi.

Özellikle Suudi Arabistan dışından gelen öğrencilerin eğitimine büyük emek veren Kubeysi, Ümmül Kura Üniversitesi'nde ders alan birçok Türk İslam aliminin yetişmesine katkı sağladı ve bazı eserleri Türkçe'ye de kazandırıldı.

Prof. Dr. Kubeysi, çok sayıda Kabe imamının da hocası olarak biliniyordu.