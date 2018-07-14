İslam karşıtı aşırı sağcı Robinson'a Londra'da destek gösterisi düzenlendi

Hakkında yayın yasağı bulunan bir davada sanıkların kimliklerini ifşa ettiği için mayıs ayında hapse mahkum edilen aşırı sağcı İngiliz aktivist Robinson'ın serbest bırakılması için başkentte geniş katılımlı bir gösteri yapıldı.

Gösteri için ülkenin farklı bölgelerinden başkente gelen her yaştan katılımcı, başbakanlık ile bazı bakanlıkların bulunduğu Whitehall Caddesi'nde toplandı. Göstericiler burada Robinson'a destek sloganları atarken, taşıdıkları İslam karşıtı pankart ve dövizler dikkati çekti.

Eylem boyunca göstericiler ellerinde "Tommy'e özgürlük", "Yumuşak değil sert Brexit istiyoruz" ve "İfade özgürlüğü doğal bir haktır" yazılı pankartlar tutarken, "Tommy'nin serbest kalmasını istiyoruz", "Tommy evine dönsün" ve "Buralar kimin sokakları? Bizim sokaklarımız!" şeklinde sloganlar attı.

Meşalelerin de yakıldığı gösteride bazı katılımcıların ABD Başkanı Donald Trump maskesi taktığı ve ABD bayrağı taşıdıkları görüldü.

Eylemde yapılan çağrılarda İngiliz hükümetine Robinson'un serbest bırakılması, Trump yönetimine de Robinson'a destek çıkması yönünde talepler iletildi.

Gösteride yapılan konuşmalarda Robinson'un hapishanede ölüm tehditleri aldığı belirtildi.

Öte yandan gösterinin yakınında, "Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk" adlı sivil toplum hareketi tarafından da karşı gösteri düzenledi.

Polis, çok sayıda kişinin destek verdiği karşı gösteri ile aşırı sağcılar arasında geniş bir tampon alan oluşturdu.

- 13 ay hapis cezası

Mahkemeyi etkileme ve mahkemeye saygısızlıktan 13 ay hapis cezası verilen Robinson, uyuşturucu ticareti, cinsel taciz ve tehdit suçlamaları ile yargılanan azınlık mensubu sanıkların ismini açıklamıştı.

Gerçek adı Stephen Yaxley-Lennon olan Tommy Robinson bir dönem EDL'nin başkanlığını yaptı. Robinson, İslam ve göçmen karşıtı PEGİDA'nın İngiltere şubesinin kurucuları arasında da yer alıyor.