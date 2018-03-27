İsmail Koncuk, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığından istifa etti
İsmail Koncuk, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.
- AA
İsmail Koncuk, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Koncuk, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, konfederasyon başkanlığı görevini Nisan 2011'den beri sürdürdüğünü hatırlatarak, "Gurur ve şerefle yaptığım Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığından, 26 Mart 2018 itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.
İsmail Koncuk, kendisini ve teşkilatını destekleyenlere saygı ve şükranlarını da iletti.
Türk Eğitim-Sen'in genel başkanlığı görevini de yaklaşık 10 yıl sürdüren Koncuk, sendikanın geçen ay yapılan genel kurulunda görev için yeniden aday olmamış, genel başkanlığa Talip Geylan seçilmişti.
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