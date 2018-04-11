İsmail Küçükkaya, başörtülü sahaya çıkan kızları hedef gösterdi
İsmail Küçükkaya, Samsunspor ile İstanbulspor maçı öncesi başörtüsü takarak futbolcularla birlikte sahaya çıkan küçük kızları hedef gösterdi.
FOX TV'de Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya, Samsunspor ile İstanbulspor maçı öncesi seremoniye ait fotoğrafı ekrana taşıdı. Küçükkaya, başörtüsü takarak futbolcularla birlikte sahaya çıkan küçük kızları hedef gösterdi.
BAŞÖRTÜLÜ KÜÇÜK KIZLARIN YÜZÜNE ZOOM YAPTILAR
Kız çocuklarının yüzüne zoom yapılarak ekrana getirildiği görüntülere ilişkin Küçükkaya, "Bu fotoğrafı nasıl yorumlamalıyız. Sizlerin yorumlarını göreyim." sözleriyle başörtülü küçük kızları hedef haline getirdi.
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