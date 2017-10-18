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İsmail Küçükkaya ifade veriyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya hakkındaki sözleri sebebiyle haklarında soruşturma başlatılan Fox TV haber spikeri İsmail Küçükkaya ifade veriyor.

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya hakkındaki gerçekdışı sözleri sebebiyle yapılan suç duyurusu üzerine Fox TV haber spikeri İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan için soruşturma başlatılmıştı.
 
Her iki şüphelinin Bakan hakkındaki sözleri Emniyet Genel Müdürlüğü'nce de yalanlanmıştı.
 
 
 
 

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