Ispanak tarlasında ekmeğini kazanan Ruhiye nine anlattı
Geçtiğimiz gün Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşlı bir kadının çamurlu ayakkabılarını çıkararak bankaya girdiği fotoğraflar, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Çok geçmeden kendisine ulaşan muhabire işin aslını anlatan Ruhiye nine, 64 yaşında ve ıspanak tarlasında ekmeğini kazanan bir işçi olduğunu söyledi.
- İHA
Beypazarı'nda ıspanak tarlasında çalışan Ruhiye Güngör, çamurlu ayakkabılarını çıkararak bankaya girdi. Yaşanan bu anı gösteren fotoğraf karesi sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Olay, Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun ziyareti sırasında 84 yaşındaki Şerife Cesur'un acil servis girişinde ayakkabılarını çıkarmasını akıllara getirdi.
Güngör, o gün tarlada çalıştığını belirterek servisle eşinden kalan maaşını çekmek için bankaya geldiğini söyledi. Ayağındaki kara lastik tabir edilen ayakkabıların çamurlu olduğu için dışarıda çıkararak bankaya girdiğini anlatan Güngör, kendisine bankadakilerin hediye vermeye çalıştığını da anlattı.
Güngör'ün biri kız biri erkek iki çocuğunun olduğu öğrenildi.
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