İspanya Katalonya son dakika Katalonya neresi bağımsız oldu mu?

Katalonya İspanya haritası nerede soruları ve Katalonya son dakika haberleri araştırılan konular arasında yer alıyor. İspanya hükümeti, Katalonya'da yasa dışı ilan edilen ve güvenlik güçlerinin müdahale ettiği referandumunun gerçekleştirilmesinin bir anlamının olmadığını açıkladı. İspanya’da Bağımsızlık referandumu için yerel saatle 09.00'da (TSİ 10.00) oy verme işlemi başladı. İspanya İçişleri Bakanlığı oy sandığı ve pusulalarına el koyulmaya başlandığını. İspanya İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada 'Yasa dışı bağımsızlık referandumuna izin vermediklerini ve tüm oy pusulalarına ve sandıklara el koymaya başladıklarını' belirtti. Katalonya yerel hükümeti, referandumdan evet sonucunun çıkması halinde 48 saat içinde bağımsızlığın ilan edileceğini duyurdu. Referandum, merkezi hükümet ile yerel hükümet arasındaki gerginlikle başladı. Katalonya yerel hükümeti 2 bin 315 noktada oy kullanılacağını açıklarken, oy merkezleri arasında bulunan bazı okullar ise işgal edildi. İspanya İçişleri Bakanlığı, referandumu engellemek için 10 binden fazla polis ve askeri Barcelona sokaklarında görevlendirdi. İspanya polisi referandum yanlılarına plastik mermiyle müdahaleye başladı.İspanya Katalonya neler oluyor sorusunun cevabı haberimiz içerisinde sizlerle.

Yaklaşık 200 okula yerleşen bağımsızlık yanlıları, merkezi hükümet güçlerinin müdahalesi ihtimaline karşın okullarda sabahlayacaklarını bildirdi. Katalonya özerk yönetimi hükümeti, sandıkların TSİ 21.00'da kapanacağını yineleyip, sonuçların Barselona'nın Katalonya Meydanı'na kurulan büyük platformdan açıklanması için hazırlıklarını sürdürüyor.

İSPANYA KATALONYA SON DAKİKA HABERLERİ

İspanya hükümeti, Katalonya'da yasa dışı ilan edilen ve güvenlik güçlerinin müdahale ettiği referandumunun gerçekleştirilmesinin bir anlamının olmadığını açıkladı

İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria, Katalonya'daki gelişmelerle ilgili düzenlediği basın toplantısında, "Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen, yasa dışı, demokrasi karşıtı, anayasaya aykırı bir girişimin gerçekleştirilmesinin hiçbir anlamı yok." dedi.

Katalonya Başkanı Carles Puigdemont'tan yasa dışı referandumu durdurmasını istediklerini kaydeden Santamaria, "Sayın Puigdemont'a demokrasi büyük geliyor. Asla demokrasiyi anlamadı. Onun için Katalonya'da tek yasa kişisel ve siyasi çıkarları" ifadelerini kullandı. Santamaria, "Bu referandum girişimi hiçbir zaman gerçekleştirilebilir, gerçek bir şey olmadı." diyerek tüm uyarılara rağmen Katalanların oy kullanmaya çağırılmasının "sorumsuzluk" olduğunu savundu.

Jandarma ve ulusal polisin müdahalesini "çok doğru, orantılı ve profesyonel" olarak nitelendiren Santamaria, "Güvenlik güçleri demokratik zorunluluklarını yerine getirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Katalonya'da bağımsızlık referandumu itiraz ve engellemelere rağmen yapılmaya devam edildi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi nedeniyle çıkan olaylarda 9'u polis, 2'si jandarma görevlisi 337 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bölgedeki gerginliği daha fazla artırmamak için caddelerde 5-6 arabalık konvoylarla devriye gezen İspanya ulusal polisi ve jandarma ekipleri, oy kullanma işleminin devam ettiği, halen açık olan okullara müdahale etmedi.

Katalonya özerk yönetimi hükümeti, sandıkların TSİ 21.00'da kapanacağını yineleyip, sonuçların Barselona'nın Katalonya Meydanı'na kurulan büyük platformdan açıklanması için hazırlıklarını sürdürüyor.

İspanya’nın Katalonya eyaletinde bugün düzenlenen bağımsızlık referandumuna İspanyol polisinin müdahaleye başladığı bildirildi. İspanya polisi referandum yanlılarına plastik mermiyle müdahaleye başladı.

İspanya'nın doğusunda bulunan Katalonya özerk yönetimi, yasa dışı ilan edilen bağımsızlık referandumu için oy kullanma işlemlerinin Türkiye saati ile 10:00'da başlattı. Bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütleri ve Katalonya yerel hükümeti, halka sabah erken saatte oy kullanılacak okulların önüne gidip, uzun kuyruklar oluşturması çağrısında bulundu.

Oy verme saatinin gelmesiyle Madrid polisi de harekete geçti. Katalonya bağımsızlık referandumuna müdahalede bulunan İspanyol polisleri seçim merkezlerindeki sandıkları topluyor.

Referandum, merkezi hükümet ile yerel hükümet arasındaki gerginlikle başladı. Katalonya yerel hükümeti 2 bin 315 noktada oy kullanılacağını açıklarken, oy merkezleri arasında bulunan bazı okullar ise işgal edildi. İspanya İçişleri Bakanlığı, referandumu engellemek için 10 binden fazla polis ve askeri Barcelona sokaklarında görevlendirdi.

Katalonya Özerk Yönetiminde oy verilmesi için hazırlanan merkezlere İspanyol polisi ve jandarması baskınlar yaptı, bağımsızlık yanlılarının sivil direnişini kırarak, sandıklara ve oy pusulalarına el koydu.

İspanya İçişleri Bakanlığı, 'Yasa dışı bağımsızlık referandumuna izin vermediklerini ve tüm oy pusulalarına ve sandıklara el koymaya başladıklarını' açıkladı.

Baskın düzenlenen merkezlerden biri de Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'in oyunu kullanacağı Girona kentindeki belediyeye ait spor salonu oldu. Buraya gelen yaklaşık 80 jandarma, kapı önünde barikat kuran bağımsızlık yanlılıarını dağıtarak, salonun kontrolünü ele geçirdi.

Bağımsızlık yanlısı gruplarla jandarma arasında arbede yaşandığı görüldü.

Katalonya özerk yönetim hükümeti ise halka sürekli olarak referanduma katılma çağrısı yapıyor. Katalonya hükümeti, 2 bin 315 yerde oy kullanılacağını açıklarken, bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütlerinin başlattığı girişimle, oy kullanılacak yerler arasında bazı okullar da gösterildi.

Yaklaşık 200 okula yerleşen bağımsızlık yanlıları, merkezi hükümet güçlerinin müdahalesi ihtimaline karşın okullarda sabahlayacaklarını bildirdi.

Katılımın çok yüksek oranda olması beklenen bağımsızlık referandumunda, evet çıkası durumunda 48 saat içerisinde bağımsızlığın ilan edilmesi bekleniyor.

İSPANYA NERESİ?

Kuzeyinde Fransa ve Andorra, batısında Portekiz ile komşu olan bu güzel memleket bir Batı Akdeniz (Güneybatı Avrupa) ülkesidir.

KATALONYA İSPANYA'NIN NERESİNDE?

Katalonya, İspanya'nın kuzey doğusunda bulunan özerk bölge. Akdeniz boyunca 580 km sâhili vardır. İber Yarımadası'nın kuzeyinde Fransa ve Andorra ile çevrilidir. Batı'da Katalonya Aragon bölgesi ile, güneybatıda Valencia ile sınırdır. Barselona'nın haricinde Tarragona, Lleida, Girona, Manresa, Igualada, Terrassa ve Sabadell şehirleri Katalonya'nın diğer başlıça şehirleridir. Çeşitli sahilleri ve çok sayıda plajları vardır. Sahil hattının uzunluğu 580 kilometredir.

Bölgenin 3 resmî dili vardır: İspanyolca, Katalanca ve Aranca. Aranca, Aran Vadisi'nde yaklaşık 7 bin kişi tarafından konuşulur ve Oksitanca'nın bir lehçesidir. 2014 tahminlerine göre Katalonya toplam nüfusu 7.512.982'dir. Bölge nüfusu, İspanya nüfusunun %16.1'ini oluşturur.Son yapılan referandum sonucunda Avrupa'nın en özerk bölgesi unvanını almıştır.