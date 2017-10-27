İspanya Katalonya son dakika! İspanya Katalonya haritası neresi?

Katalonya İspanya son dakika haberleri ve Katalonya neresi sorusunun cevabı merak ediliyor. İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimi parlamentosu yapılan gizli oylamayla tek taraflı bağımsızlık kararı aldı. Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, bağımsızlık yanlısı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının baskısı nedeniyle erken seçime gitme kararından vazgeçti. İspanya Katalonya’da 1 Ekim tarihinde gerçekleştirilen yasa dışı referandumun etkileri sürmeye devam ediyor. İspanya Hükümeti bu referandumun gerçekleşmemesini istemişti. İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi Hükümetinin Başkanı Carles Puigdemont, Katalonya krizinin artık İspanya'nın iç meselesi olmadığını, uluslararası arabuluculuğa ihtiyaç duyulduğunu öne sürmüştü. İspanya, Katalan bağımsızlık hareketinin iki önemli lideri Jordi Sanches and Jordi Cuixart'ı gözaltına aldı. İspanya Başbakanlık Ofisi, Katalonya'nın özerkliğini askıya alacak Anayasa'nın 155. maddesini devreye sokacaklarını duyurdu.

İspanya Katalonya son dakika açıklamaları haberimizde sizlerle. Kendilerine verilen süre dolmadan önce İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’a gönderdiği mektubu kamuoyuna duyuran Katalonya Özerk Bölgesi lideri Carles Puigdemont, Madrid’in kendileriyle görüşmeyi reddetmesi durumunda, özerk parlamentonun bağımsızlık ilanı için oylama yapabileceğini söylemişti.

KATALONYA SON DAKİKA HABERLERİ

Katalonya'da azınlık hükümeti olarak iktidarda bulunan "Junts pel Si" (Evet için Birlik) ittifakı ve ona dışarıdan destek veren aşırı sol görüşlü "Halk Birliği Adaylığı" (CUP) partilerinin sunduğu "cumhuriyet yönetimi şeklinde bağımsız Katalonya devleti ilan edilmesi ve bununla bağlantılı yapıcı sürecin başlatılması" başlıklarındaki karar önerileri parlamentodaki oylamada kabul edildi.

"Junts pel Si" ve CUP'un verdiği öneriyle gizli olarak yapılan oylamadan 70 "evet", 10 "hayır" ve 2 "boş" sonucu çıktı. "Catalunya si que es pot" partisi dışında muhalefetteki tüm siyasi partiler oylamaya katılmayarak, protesto etmek için genel kurul salonunu terk etti.

Halk Partisinden (PP) milletvekilleri salonu terk ederken genel kurul koltuklarına İspanya ve Katalonya bayrakları bıraktı.

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, bağımsızlık yanlısı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının baskısı nedeniyle erken seçime gitme kararından vazgeçti.

Puigdemont, bağımsızlık yanlılarının baskısı ve İspanya hükümetinin 155. maddeyi uygulama kararında geri adım atmaması nedeniyle dün 2 kez ertelen basın açıklamasını soru almadan yaptı ve erken seçime gitmeyeceklerini açıkladı.

'Adil olmadığı' gerekçesiyle 155. maddenin uygulanmasına karşı olduğunu vurgulayan Puigdemont, İspanya'da iktidardaki Halk Partisini "Katalonya'daki mevcut durumdan faydalanmaya çalışmakla" suçladı.

Puigdemont, "Benim görevim 155. maddenin uygulanmasını önlemek için anlaşmalı ve diyaloglu bir çözüm yolu aramak ve bunun için tüm yolları denemektir" şeklinde konuştu.

'OLASI BİR ERKEN SEÇİMDE YALNIZ BIRAKACAĞIZ'

Katalonya'da iktidardaki 'Junts pel Si' (Evet için Birlik) ittifakının küçük ortağı 'Katalonya Cumhuriyetçi Solu' (ERC) ve azınlık hükümetine dışarıdan destek veren 'Halk Birliği Adaylığı' (CUP) partileri 'tek seçenek olarak bağımsızlık ilanının oylanmasını gösterip, olası bir erken seçim kararında Puigdemont'u yalnız bırakacaklarını' açıkladı.

Öte yandan Katalonya özerk hükümetinin feshedilmesini öngören 155. maddenin uygulanmasının askıya alınmasını isteyen Katalan hükümeti, bu talebiyle ilgili Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulundu.

Katalan hükümeti ayrıca Senato'ya gönderdiği mektupta '155. maddenin Katalonya'daki mevcut durumu çok daha zora sokacağını ve siyasi özerkliğini tamamen elinden alacağını' savundu.

İspanya'da Senato bugün Katalonya kararını oylamak için toplandı.

NELER OLMUŞTU

İspanya’nın Katalonya Özerk Bölgesi liderine bağımsızlık isteğinden vazgeçmesi için verilen süre, Sabah 10’da doldu. İspanya Başbakanlık Ofisi, Katalonya'nın özerkliğini askıya alacak Anayasa'nın 155. maddesini devreye sokacaklarını duyurdu.

Kendilerine verilen süre dolmadan önce İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’a gönderdiği mektubu kamuoyuna duyuran Katalonya Özerk Bölgesi lideri Carles Puigdemont, Madrid’in kendileriyle görüşmeyi reddetmesi durumunda, özerk parlamentonun bağımsızlık ilanı için oylama yapabileceğini söyledi.

Puigdemont, 1 Ekim’de yapılan tartışmalı referandumun ardından İspanya hükümetine bağımsızlık ilan edeceğini söylemiş, fakat resmi olarak konuya tam bir açıklık getirmemişti.

Referandumu geçersiz ve anayasaya aykırı kabul eden Madrid hükümeti, Carles Puigdemont’tan net yanıt beklediklerini belirterek bu sabaha kadar süre tanımıştı.

İspanya’nın en fazla turist çeken özerk bölgesi Katalonya hem bağımsızlık yanlısı gösterilere, hem de iki bağımsızlık yanlısı liderin tutuklanmasının ardından başlayan grevlere ev sahipliği yapıyor. Cumartesi günü de büyük bir gösteri düzenlenmesi bekleniyor.

İSPANYA’NIN VERDİĞİ SÜRE DOLDU

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi liderine bağımsızlık isteğinden vazgeçmesi için verilen süre sabah saat 10:00'da doldu.

Katalonya bölgesi lideri Carles Puigdemont 1 Ekim'de yapılan bağımsızlık referandumun ardından İspanya hükümetine bağımsızlık ilan edeceğini söylemiş fakat resmi olarak konuya tam bir açıklık getirmemişti.

Referandumu geçersiz ve anayasaya aykırı kabul eden Madrid hükümeti Carles Puigdemont'dan istediği yanıtı almazsa bölgenin özerkliğini geçici olarak askıya alma yetkisine sahip

İspanya'nın en fazla turist çeken özerk bölgesi Katalonya hem bağımsızlık yanlısı gösterilere hem de iki bağımsızlık yanlısı liderin tutuklanması ardından başlayan grevlere ev sahipliği yapıyor.

Cumartesi günü ise büyük bir gösteri düzenlenmesi bekleniyor.

KATALONYA’DAN AÇIKLAMA

Bağımsızlık referandumu sonrası diyalog çağrısı yaparak referandumu askıya alan Katalonya'dan İspanya'ya uyarı açıklaması yapıldı.

Katalonya lideri Carles Puigdemont, İspanya Başbakanı'nın kendileriyle görüşmemesi halinde bağımsızlık ilan edeceklerini söyledi.

Katalonya Başkanı Carles Puigdemont, Madrid hükümetinin görüşme talebini kabul etmemesi durumunda, yerel meclisin İspanya'dan bağımsızlığını ilan edebileceğini belirtti.

Puigdemont, Perşembe günü İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a kaleme aldığı mektupta, "Merkezi hükümet diyalog yolunu tıkamada ısrarcı olursa ve baskıyı sürdürürse, Katalan Parlamentosu resmi bağımsızlık ilanını onaylamanın uygun olduğuna karar verirse sürece devam edebilir" dedi.

NELER OLMUŞTU?

İspanya'da bulunan Katalonya 1 Ekim tarihinde referanduma gitti. İspanya Hükümeti, bu referandumun yasa dışı olduğunu ve tanınmayacağını açıkladı.

İSPANYA'DA KRİTİK GÜN

Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, yaptığı açıklamada tek taraflı bağımsızlık ilanından geri adım atmayacaklarını söylemişti.

Puigdemont, Katalonya televizyonu TV3’e verdiği röportajda, “Biz tek taraflı bağımsızlık ilanı olarak adlandırmıyoruz. Biz bağımsızlık ilanı diyoruz. Bu, yasamızda var ve yasanın dediğini uygulayacağız.” dedi. Puigdemont, bugün yerel parlamentolarında yapılacak genel kurul toplantısında bağımsızlık ilanıyla ilgili bir oylama olup olmayacağına ilişkin ayrıntı vermedi. Buna karşın Katalan siyasiler bugün bağımsızlık ilanının gerçekleşeceği konusunda hemfikir.

FRANSA TANIMAYACAK

Öte yandan Fransa’nın AB İşlerinden Sorumlu Bakanı Nathalie Loiseau, Katalonya’nın tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi halinde bu bağımsızlığın tanınmayacağını bildirdi. Loiseau, “Eğer bir bağımsızlık deklarasyonu olacaksa bu, tek taraflı olacak ve bu tanınmayacak.” diye konuştu. Taraflara diyalog kurma çağrısı yapan Loiseau, bağımsızlık ilan edilirse bunun ilk sonucunun Katalonya’nın AB’den çıkması olacağını kaydetti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 1 Ekim’deki referandumun ardından İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile yaptığı görüşmede, İspanya’nın anayasal birliğini desteklediklerini bildirmişti.

BARCELONA’DA BİNLERCE KİŞİ KATALONYA’YA TEPKİ GÖSTERDİ

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimin bağımsızlık yanlısı girişimlerine karşı Barselona'da binlerce kişi ulusal birliği ve birlikte yaşamı savunan gösteri düzenledi.

"Societat Civil Catalana" (Katalan Sivil Toplumu) adlı sivil toplum örgütünün çağrısıyla toplanan binlerce kişi, ellerinde İspanyol, Katalonya ve Avrupa Birliği (AB) bayraklarıyla bağımsızlık girişimlerine karşı çıkarak, ulusal birliği, anayasal düzeni ve birlikte yaşamı savundu.

Gösteriye, İspanya'da iktidardaki Halk Partisi (PP), ana muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi (PSC), Katalonya'da ana muhalefetteki liberal görüşlü Ciudadanos da destek verdi.

Yürüyüş kortejinin başında, İspanya Sağlık Bakanı Doloros Montserrat, İspanya hükümetinin özerk yönetimdeki en üst temsilcisi Katalonya Valisi Enric Millo, Nobel ödüllü Perulu yazar Mario Vargas Llosa, eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Josep Borell gibi isimler yer aldı.

Son yıllarda Barselona sokaklarında düzenlenen ve İspanya'nın ulusal birliğinin savunulduğu en büyük eylem olarak gösterilen barışçıl gösteride "Puigdemont (Katalonya başkanı) hapise", "Ben İspanyolum", "Yaşasın İspanya, yaşasın Katalonya, yaşasın Avrupa" sloganları atıldı.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gösteriye destek vererek "Demokrasi, anayasa ve özgürlüğü savunmak için İspanya'nın birliğini koruyacağız. Yalnız değilsiniz." ifadelerini kullandı.

Katalan olan İspanya Sağlık Bakanı Montserrat da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Katalanlar olarak bağımsızlık girişimlerine artık bir son vereceğiz. Çünkü Katalanlar olarak, İspanyollarla birlikte Katalonya'da, İspanya'nın geri kalan bölgelerinde ve Avrupa'da büyük bir demokrasi inşa etmeye devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"İspanyoluz ve bunu sonuna kadar savunacağız"

Yaklaşık 5 saat süren gösterinin sonunda "Katalan Sivil Toplumu" temsilcilerince yapılan konuşmalarda, Katalonya özerk yönetim hükümetinin bağımsızlık girişimlerindeki ısrarıyla "Demokrasiye darbe yaptığı ancak İspanyol ve Katalan halkının ulusal birliğin bölünmesine izin vermeyeceği" vurgulandı.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Barselonalı iki emekli kadın, "Biz tüm bu olanlardan büyük rahatsızlık duyuyoruz. İspanyoluz ve bunu sonuna kadar savunacağız. Bağımsızlık hareketleri özel hayatımıza kadar girdi. Komşuluk, aile ilişkilerimizi bile etkiliyor. Artık yeter." ifadelerini kullandı.

Bu arada, aşırı sol Podemos Partisinin lideri Pablo Iglesias'ın Barselona'dan Madrid'e dönmek için trene bineceği sırada, istasyondaki grup tarafından ıslıklarla ve "dışarı" sloganlarıyla protesto edildiği bildirildi.

AB’DEN AÇIKLAMA GELDİ

İspanya Anayasası Mahkemesinin yasa dışı ilan ettiği referanduma, İspanyol güvenlik güçleri sert bir şekilde müdahale etti. Katalonya Özerk Yönetimi yetkilileri, polis ve jandarmanın oy merkezlerine ve bağımsızlık yanlılarına müdahalesi sonucu 844 kişinin yaralandığını, 3 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Ancak tüm bu olanlara rağmen, meseleye "İspanya'nın iç işi" olarak bakan AB yetkilileri ve ülkeleri, polis şiddetini kınamaktan kaçındı.

Katalonya Özerk Yönetimi Hükümetinin Başkanı Carles Puigdemont ise "Katalonya, artık bir iç mesele değil, bir Avrupa meselesi." diye konuştu.

Katalonya Dışişleri Bakanı Raul Romeva da "Katalonya'da olanlar ciddi bir insan hakları ihlali vakası örneği. Bu, AB'yi de tehdit ediyor." diyerek AB ve üye ülkelerin tepki vermesini istedi.

AB Komisyonu, Konseyi ve Parlamentosu, Katalonya'daki şiddet olayları karşısında sessizliğini korurken, sadece birlik üyeleri Belçika ve İngiltere'den konuya ilişkin tepki geldi.

Şiddeti açıkça kınamaktan kaçınan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, "Şiddet nedeniyle kaygılıyız. Ancak benim anladığıma göre referandum anayasal değil. Dolayısıyla bir denge bulunması lazım. Olayların sakinleşeceğini umuyoruz." açıklamasında bulundu.

Muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn ise polis şiddetin "şoke edici" olduğunu belirterek İngiltere Başbakanı Theresa May'den İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'i polis şiddetine son vermeye çağırmasını istedi.

Belçika Başbakanı Charles Michel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Şiddet hiçbir zaman çözüm olamaz. Her türlü şiddeti kınıyoruz ve siyasi diyalog çağrımızı yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

"İspanya anayasasına saygı duymak zorundayız"

AB yetkilileri, Katalonya referandumuna ilişkin daha önce yaptıkları açıklamalarda, konunun İspanya'nın iç işleri olduğunu vurgulayarak "AB, İspanya hükümetinin kararlarına ve İspanya Anayasası'na saygı duymak zorunda." değerlendirmesinde bulunmuştu.

AB, ancak referandumun İspanya Anayasası'na uygun bir şekilde yapılması ve hukuki açıdan meşru olması durumunda Katalonya bağımsızlığına destek verebileceğini bildirmişti.

İSPANYA NERESİ?

Kuzeyinde Fransa ve Andorra, batısında Portekiz ile komşu olan bu güzel memleket bir Batı Akdeniz (Güneybatı Avrupa) ülkesidir.

KATALONYA İSPANYA'NIN NERESİNDE?

Katalonya, İspanya'nın kuzey doğusunda bulunan özerk bölge. Akdeniz boyunca 580 km sâhili vardır. İber Yarımadası'nın kuzeyinde Fransa ve Andorra ile çevrilidir. Batı'da Katalonya Aragon bölgesi ile, güneybatıda Valencia ile sınırdır. Barselona'nın haricinde Tarragona, Lleida, Girona, Manresa, Igualada, Terrassa ve Sabadell şehirleri Katalonya'nın diğer başlıça şehirleridir. Çeşitli sahilleri ve çok sayıda plajları vardır. Sahil hattının uzunluğu 580 kilometredir.

Bölgenin 3 resmî dili vardır: İspanyolca, Katalanca ve Aranca. Aranca, Aran Vadisi'nde yaklaşık 7 bin kişi tarafından konuşulur ve Oksitanca'nın bir lehçesidir. 2014 tahminlerine göre Katalonya toplam nüfusu 7.512.982'dir. Bölge nüfusu, İspanya nüfusunun %16.1'ini oluşturur.Son yapılan referandum sonucunda Avrupa'nın en özerk bölgesi unvanını almıştır.