Ýspanya'da elektrik kapatma protestosu

Baþkent Madrid'deki gösteriyi organize eden "Baþka elektrik kesintisi olmasýn" adlý platformun yetkilileri, ekonomik krizden dolayý çalýþanlarýn maaþlarý düþürülürken, elektrik ve doðalgaza zam yapýldýðýna iþaret etti. Ülkedeki üç büyük elektrik firmasýnýn gelirlerinin 58 milyar avroyu bulduðunu belirten STK yetkilileri, yaklaþýk 7 milyon kiþinin elektrik faturasýný ödemekte zorluk çektiðini ve 5 milyon kiþinin de kýþý kalorifersiz geçireceðini bildirildi.

Gösterilerde ayrýca, Reus kentinde geçtiðimiz ay yaþanan bir trajedide, faturalarýný ödeyemediði için elektriði kesilen ve evinde yaktýðý mumdan çýkan yangýnda hayatýný kaybeden 81 yaþýndaki Rosa adlý kadýn da anýldý. Madrid'deki gösteriye Podemos partisinin lideri Pablo Iglesias da katýldý. Iglesias, kortejin arkasýnda kalmayý tercih ederek pankart taþýdý ve slogan attý.

Bu arada STK'lar tarafýndan Ýspanyol hükümetine yapýlan çaðrýlarda "geçim sýkýntýsý yaþayan ailelerde elektrik kesintisi yapýlmasý yasal bir düzenlemeyle yasaklansýn, elektrik ve gaz için sosyal tarifeler oluþturulsun, elektrik faturalarýndaki mevcut KDV oraný yüzde 21'den yüzde 4'e düþürülsün" taleplerinde bulunuldu.

Ayrýca STK'larýn çaðrýsýyla ülke genelindeki bazý kamu ve özel binalarda "1 saat elektrik kapatma" eylemi yapýldý.

Öte yandan iktidardaki sað görüþlü Halk Partisi (PP) ve ana muhalefetteki sol görüþlü Sosyalist Ýþçi Partisi (PSOE) arasýnda geçim sýkýntýsý yaþayan ailelerin fatura ödeyememelerinden kaynaklanan elektrik kesintilerine bir daha maruz kalmamalarý için yasal düzenleme yapýlmasý hususunda mutabakat saðlandýðý açýklandý.