Isparta merkezli yapılan FETÖ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri Isparta merkezli Ankara, Burdur, Eskişehir, Bitlis, Şanlıurfa, Kastamonu, İzmir, Ağrı ve Bursa'da FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanması kapsamında operasyon düzenledi

Operasyonda, ardışık arama yaptıkları ve ankesörlü telefonla iletişim kurdukları iddiasıyla 5 teğmen, 5 astsubay ve daha önce ihraç edilen 3 askeri öğrenci gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.