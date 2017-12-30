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Isparta'da 'torbacı' operasyonunda 8 kişi yakalandı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘torbacı’ operasyonunda yakalanan 8 kişiden 2’si gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Isparta Narkotik Polisi il merkezinde ‘torbacı’ denilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezindeki farklı mahallelerde, ayrı zaman dilimlerinde şok baskınlar yapan emniyet güçleri 8 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda ayrıca, şahıslarla birlikte 10 adet Extacy hap, 46 gram eroin maddesi,  7 adet Suboxone tablet hap ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

2 torbacı gözaltında

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda bu şahıslardan 6’sına ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapan polis, ‘torbacı’ olarak tabir edilen A.Ç. ve E.O. isimli 2 sokak satıcısını ise gözaltına aldı. Şüphelilerin halen gözaltında bulunduğu öğrenildi.

Diğer yandan, emniyet güçlerinin kentte uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

 

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