Isparta'da 'torbacı' operasyonunda 8 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Isparta Narkotik Polisi il merkezinde ‘torbacı’ denilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezindeki farklı mahallelerde, ayrı zaman dilimlerinde şok baskınlar yapan emniyet güçleri 8 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda ayrıca, şahıslarla birlikte 10 adet Extacy hap, 46 gram eroin maddesi, 7 adet Suboxone tablet hap ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

2 torbacı gözaltında

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda bu şahıslardan 6’sına ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapan polis, ‘torbacı’ olarak tabir edilen A.Ç. ve E.O. isimli 2 sokak satıcısını ise gözaltına aldı. Şüphelilerin halen gözaltında bulunduğu öğrenildi.

Diğer yandan, emniyet güçlerinin kentte uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına devam edeceği belirtildi.