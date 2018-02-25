Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Isparta’da 14 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde 14 yaşındaki erkek çocuğu ölü olarak bulundu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, bugün öğleden sonra Sütçüler’e bağlı Belence köyünde meydana geldi. İddiaya göre, evde kimsenin bulunmadığı saatlerde N.E.’den (14) haber alamayan babası eve gitti. Evin önündeki garaj kısmına giden babanın, N.E.’yi hareketsiz vaziyette bulduğu öğrenildi. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapıkları kontrollerde 14 yaşındaki çocuğun öldüğünü belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mısır´da 3 bin yıllık 8 firavun mezarı bulundu

Mısır´da 3 bin yıllık 8 firavun mezarı bulundu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA