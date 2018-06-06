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Isparta’da 3,5 büyüklüğünde deprem

Isparta’nın Gelendost ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem oldu

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Isparta’nın Gelendost ilçesinde saat 17.12 sıralarında 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi’nden edinilen bilgiler doğrultusunda merkez üssü Isparta Gelendost’a bağlı Köke köyü olarak açıklanan depremin, yerin 16.84 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. 

CAN VE MAL KAYBI YOK

 

Depremin meydana geldiği bölgede can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi. 

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