Isparta'da FETÖ/PDY operasyonu

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının örgütün Isparta'daki avukat yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında haklarında arama ve yakalama kararı çıkarılan L.A, C.K, I.A.S. ve H.E.S, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Şüpheli avukatların emniyetteki işlemleri devam ediyor.