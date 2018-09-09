Isparta'da otomobil okul bahçesine düştü
Isparta'da kontrolden çıkan bir otomobil, okulun bahçesine düştü.
- İHA
Alınan bilgiye göre, M.D. idaresindeki 07 SH 928 plakalı otomobil, İskender Mahallesi Dursun Aksoy Caddesi'nde kontrolden çıkarak Gülkent Anadolu Lisesi bahçesine düştü.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü M.D. ve yanında bulunan kişi kazadan yara almadan kurtuldu, otomobilde hasar meydana geldi.
Otomobil yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.
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