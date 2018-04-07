Isparta’da sahte parayla alışveriş yapan zanlılar yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Isparta kent merkezindeki 3 ayrı işyerinde sahte para kullanıldığı ihbarını alan polis harekete geçti. İşyerlerine giderek güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, 3 şüpheliyi görüntülerden tespit ederek Burdur yolu çıkışında kullandıkları araçla birlikte yakaladı.

Şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda, sahte 3 bin 500 TL ile sahte 200 Amerikan Doları ve sahte paraları kullanarak yaptıkları alışveriş sonucu aldıkları çok sayıda eşya ele geçirildi. Olaya karışan M.C., C.T. ve E.Y. isimli 3 şahıs Isparta Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alındı.

10 yıl 2 ay hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı

Şahısların emniyetteki işlemleri sırasında M.C. isimli şüphelinin polise verdiği kimlik bilgilerinin aslında akrabasına ait olduğu ve yapılan araştırmalar sonucunda 3 farklı ilde daha ‘Parada sahtecilik’ ve 1 ilden ise ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan, hakkında toplam 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Isparta Emniyeti’ndeki gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.C.’nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği, diğer 2 şahsın ise serbest kaldığı öğrenildi.