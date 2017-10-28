Isparta'da saksıda esrar yetiştiren iki kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Bağlar Mahallesi'nde 2 şüphelinin bir evde özel düzenek kurarak saksılarda dişi Hint keneviri bitkisi yetiştirdiği ihbarını alan Narkotik Şube ekipleri harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 parça halinde satışa hazır 49,94 gram esrar ile evin bir odasında özel düzenekle kurulan saksılarda yetiştirilen uyuşturucu hammaddesi olan dişi Hint keneviri ele geçirdi.

Şüpheliler B.T ve C.M.A. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.