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Isparta'da sebze yüklü kamyon alt geçide sıkıştı

Isparta'da alt geçitteki yüksekliği hesap edemeyen bir kamyonun şoförü zor anlar yaşadı. Kamyon geçide sıkışınca, lastiklerin havası indirilerek çıkarıldı.

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Isparta'da dikkatsizlik sonucu ilginç bir kaza yaşandı.

KAMYON, ALT GEÇİDE SIKIŞTI

Sürücü H.K. idaresindeki sebze yüklü 54 AC 744 plakalı kamyon, 4 metre 50 santimetre yüksekliğindeki Özkanlar Kavşağı Alt Geçidi'nden geçmeye çalışırken sıkıştı.

LASTİKLERİN HAVASI İNDİRİLDİ

Kamyon, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda lastiklerinin havası indirilerek sıkıştığı yerden kurtarıldı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜNE CEZAİ İŞLEM

Kamyonun kurtarılma çalışmaları sırasında yolun kapanmasından dolayı trafikte aksamalar meydana geldi. Öte yandan kamyon sürücüsüne trafik ekiplerince cezai işlem uygulandı.

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