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Isparta’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde pompalı tüfekle vurulan 2 kişiden 1’i öldü, diğeri ise ağır yaralandı.

  • İHA
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Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Yalvaç ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, O.G.K. ve beraberindeki ismi belirlenemeyen bir kişi, R.S. (20) isimli kadını kovalıyordu. R.S. onlardan kaçarken B.A.’ya (50) ait dükkana sığındı. Bu sırada kadının dükkana girdiğini gören O.G.K. ve ismi belirlenemeyen şahıs pompalı tüfekle girdikleri dükkanda işyeri sahibi B.A. ve R.S.’yi vurdu. Olayda ağır yaralanan B.A. ve R.S., ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesine sevk edildi. B.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ağır yaralı R.S., Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen faillerden O.G.K. kısa süre sonra Yalvaç’ta kıskıvrak yakalanırken, emniyet güçleri diğer failin yakalanması için çalışma başlattı.

 

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