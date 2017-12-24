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Isparta'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Isparta'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

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Olay, Bağlar Mahallesi 2713. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir haber alamayan Serap Kocagöz'un (45) yakınları öğle saatlerinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile polis sevk edildi. Söz konusu eve ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde 45 yaşındaki kadının öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemeler neticesinde olay “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçti. Evinde ölü bulunan Serap Kocagöz’ün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Genç kadının kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda ortaya çıkacak.

Polis ekipleri, olayla ilgili tahkikat başlattı.

 

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