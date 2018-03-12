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Isparta'da yurt öğrencilerinden oda ışıklarıyla Afrin mesajı

Isparta’da Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtta kalan öğrenciler, Mehmetçiğe destek amacıyla oda ışıklarıyla ‘Afrin’ yazdılar.

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KYK Isparta İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan 2 bin 400’ü erkek, 2 bin 600’ü kız öğrenci olmak üzere toplam 5 bin öğrenci kapasiteli KYK Bediüzzaman Said Nursi Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla Mehmetçik için yurttaki oda ışıklarıyla ‘Afrin’ yazdı. Öğrencilerin yaptığı bu davranış görenlerden büyük takdir topladı. KYK’ya bağlı Said Nursi Öğrenci Yurdu’nda bir süre önce Afrin operasyonundaki Mehmetçik için dua da edilmişti.

 

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