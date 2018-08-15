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Isparta'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla kent genelinde çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Yedişehitler Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 12 gram esrar ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı. E.D, M.K. ve Ö.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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