Isparta'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla kent genelinde çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Yedişehitler Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 12 gram esrar ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı. E.D, M.K. ve Ö.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.