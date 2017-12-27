Amasya'daki bıçaklı kavga

Hoca Süleyman Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde çıkan bıçaklı kavgada, Ali Sönmez'in öldürülmesi, arkadaşı Mustafa Y'nin yaralanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aşkın Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçe merkezinde dün, Aşkın Ş. ile Ali Sönmez ve arkadaşı Mustafa Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Sönmez sırtından, Mustafa Y. ise kol ve kafasından bıçaklanmıştı. Ambulansla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sönmez, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.