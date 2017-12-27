Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Amasya'daki bıçaklı kavga

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki bıçaklı kavgada, 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin yaralanması ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hoca Süleyman Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde çıkan bıçaklı kavgada, Ali Sönmez'in öldürülmesi, arkadaşı Mustafa Y'nin yaralanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aşkın Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçe merkezinde dün, Aşkın Ş. ile Ali Sönmez ve arkadaşı Mustafa Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Sönmez sırtından, Mustafa Y. ise kol ve kafasından bıçaklanmıştı. Ambulansla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sönmez, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP'li vekil Aldan'a 15 Temmuz kahramanlarına hakaretten soruşturma açıldı

CHP'li vekil Aldan'a 15 Temmuz kahramanlarına hakaretten soruşturma açıldı

Servetine servet kattı

Servetine servet kattı

Tespih meraklıları Diyarbakır'a akın etti

Tespih meraklıları Diyarbakır'a akın etti

O ülkede 5 yıldızlı hapishane inşa edildi! Bakın kimler kalıyor

O ülkede 5 yıldızlı hapishane inşa edildi! Bakın kimler kalıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA