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İsrail askerleri AA muhabirini yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlen gösterileri takip eden AA foto muhabiri Nidal İştiyye​, İsrail askerlerinin protestolara müdahalesi sırasında yaralandı.

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İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlen gösterileri takip eden Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Nidal İştiyye​, İsrail askerlerinin protestolara müdahalesi sırasında plastik mermiyle yaralandı.

Filistinliler yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek amacıyla cuma namazının ardından Nablus, Ramallah kentlerinde gösteriler düzenledi. İsrail askerleri, göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Nablus kentine bağlı Kafr Kaddum köyündeki gösterileri takip eden AA foto muhabiri İştiyye​, İsrail askerlerinin gösterilere müdahalesi sırasında plastik mermiyle ayağından vuruldu.

Hafif şekilde yaralanan İştiyye'nin tedavisi Filistinli sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçiş yapamıyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli atık suların yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale ediyor.

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