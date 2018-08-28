İsrail askerleri Batı Şeria’da Filistinli ailenin evini yıktı

İsrail askerleri buldozer ve yıkım ekipleriyle beraber, sabah saatlerinde Muhammed Tarık Dar Yusuf'un ailesine ait evin bulunduğu işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyinde bulunan Kobar köyüne baskın düzenledi.

İsrail askerleri ve yıkım ekibi, Dar Yusuf ailesine ait evi tamamen yerle bir etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Dar Yusuf'un Kobar köyündeki evini yıktığını belirtilerek, söz konusu Filistinli gencin 26 Temmuz'da gerçekleştirdiği bıçaklı eylemde bir Yahudi yerleşimcinin ölümüne neden olduğu vurgulandı.

Açıklamada, onlarca Filistinlinin Muhammed Tarık Dar Yusuf'un ailesinin evini yıkmaya gelen İsrail askerlerine ve yıkım ekiplerine taş ve Molotofkokteylleriyle karşılık verdiği, buna karşın İsrail askerlerinin de müdahale ederek grubu dağıttığı belirtildi.

- "İsrail ordusu Filistinlileri öldüren Yahudi yerleşimcilerin evlerini yıkmıyor"

Öte yandan 17 yaşındaki Filistinli genç Muhammed'in babası Tarık Dar Yusuf ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail makamlarının eylemleri düzenleyen Filistinlilerin evlerini yıkma politikasını, Yahudi yerleşimcileri razı etmek için uygulamaya devam ediyor." dedi.

İsrail makamlarının, İsrail askerleri tarafından şehit edilen oğlunun cenazesini hala kendilerine teslim etmediğini vurgulayan baba Dar Yusuf, "İsrail ordusu ve hükümetinin Filistinlileri öldüren Yahudi yerleşimcilerin ise evlerini yıkmıyor." ifadelerini kullandı.

Muhammed Tarık Dar Yusuf isimli 17 yaşındaki Filistinli genç, 26 Temmuz'da, Ayrım Duvarıyla Doğu Kudüs'ten koparılarak Batı Şeria tarafında kalan Geva Binyamin (Adam) Yahudi yerleşim biriminde 3 Yahudi yerleşimciyi "bıçaklayarak yaraladığı" gerekçesiyle olay yerinde vurularak şehit edilmişti.

Bıçaklı saldırıda yaralanan Yahudi yerleşimcilerden biri 27 Temmuz'da ölmüştü.

İsrail hükümetinin "saldırı düzenlediği öne sürülen Filistinlilerin" evlerini yıkma kararına, insan hakları örgütleri "suçun şahsiliği ilkesine aykırı" olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor.