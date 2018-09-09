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İsrail askerleri bir Filistinliyi şehit etti

İsrail işgal güçleri, İsrail Gazze Şeridi arasındaki çitlere zarar vermeye teşebbüs ettiği iddia edilen bir Filistinliyi şehit etti. İsrail ordusu dün, elinde balta olduğunu öne sürdüğü 16 yaşındaki Gazzeli Ahmed Tayur'u şehit etmişti. Bu açıklamadan kısa süre sonra yayınlanan bir videoda, Tayur'un öldürüldüğü anda ellerinin havada olduğu ortaya çıkmıştı.

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İsrail askerleri, İsrail Gazze Şeridi arasındaki çitlere zarar vermeye teşebbüs ettiği iddia edilen bir Filistinliyi şehit etti.
 
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Gazze Şeridi ve İsrail arasındaki çitlere zarar vermeye teşebbüs ettiği iddia edilen bir kişiye ateş açarak yaralanmasına neden oldu.
Yaralanan Filistinli şehit oldu
 
Filistinli sağlık ekiplerinin yaralanan kişiye müdahalede bulunmasına rağmen şehit olduğu ifade edildi.
 
Bunun yanı sıra İsrail güçlerinin yasal olmayan yollarla İsrail'e geçtiği iddia edilen 3 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.
 
İsrail'den aynı bahane: Bıçak var
 
Söz konusu kişilerin üzerinde 2 adet bıçak bulunduğu aktarıldı.
 
Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
 
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
 
İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalesinde 170'ten fazla Filistinli şehit oldu, 18 binin üzerinde Filistinli yaralandı.

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