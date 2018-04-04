'İsrail bize zulmediyor! Yahudiler en güzel günlerini Osmanlı'da yaşadı'

İsrail’in güneyindeki Askalan (Aşkelon) Sulh Ceza Mahkemesi’nin pazartesi günü hayatını kaybeden bir buçuk aylık çocuğa otopsi yapılmasına karar vermesi, ülkenin yüzde 11,1'ini oluşturan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin öfkesine neden oldu.

Dini gerekçelerle otopsi kararına karşı çıkan Haredi Yahudilerine dün Kudüs'te polis TOMA'larla sert şekilde müdahale etti. Müdahale esnasında tazyikli suyla ıslanan Haredi Yahudisi Ben Tziyon Margilit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in hem dindar Yahudilere hem de Filistinlilere zulmettiğini söyleyerek kendileri için en güzel günlerin Osmanlı döneminde yaşandığını ifade etti.

Türkiye’nin Filistin'e geri dönmesi ve kendilerine yardım etmesi çağrısında bulunan Margilit, "Altı hafta önce doğan çocuğu defnedebilmemiz için cenazesinin bize teslim edilmesini istiyoruz. Ancak onlar otopsi yapmak istiyorlar. Vücudunu kesmek istiyorlar. Defnetmemize de izin vermiyorlar.” dedi.

Margilit, İsrail’in kendilerine zorunlu askerlik hizmetini de dayattığına dikkati çekerek, “Bunun yanı sıra dindarlara askerlik hizmetini dayatıyorlar. Ancak bizim seküler İsrail devletiyle hiçbir alakamız yok.” ifadelerini kullandı.

İsrail Tevrat'a bağlı değil

İsrail’in seküler Siyonist bir yapıya sahip olduğuna işaret eden Margilit, “Biz sadece Yahudice bir hayat yaşamak istiyoruz. Ancak onlar Şabat’ı (kutsal cumartesi) ihlal ediyorlar, dini vazifeleri yerine getirmiyorlar ve Tevrat’a bağlı değiller.” şeklinde konuştu.

Margilit, İsrail’in kendilerine sıkıntı çıkardığını ve krizlere neden olduğunu belirterek, "Allah bize bu toprakları, Tevrat’a bağlı olmamız ve dini yaşamamız için verdi." dedi.

En güzel günlerimizi Osmanlı döneminde yaşadık

İsrail’in hem dindar Yahudilere hem de Filistinlilere “zulmettiğini” vurgulayan Margilit, atalarının kendilerine "Osmanlı Devleti’nin Filistin topraklarındaki egemenliği döneminin Yahudiler için en güzel günler olduğunu" aktardığını belirtti.

Margilit, Türkiye’nin yeniden bu topraklarda egemen olmasını istediğini belirterek, "İsrail hem bize hem Filistinlilere zulmediyor. Türkiye'nin buraya gelmesini istiyoruz. Biz Türkiye’nin, İsrail kurulmadan önce egemen olduğu gibi yeniden buraya egemen olmasını istiyoruz. Çünkü bu bizim için en iyisidir. İsrail devleti seküler, laik bir devlet olmak istiyor, Tevrat’a bağlı, dini vecibeleri yerine getiren Yahudi bir devlet olmak istemiyor.” şeklinde konuştu.

Erdoğan sloganları attılar

Bu sırada Margilit ile röportaj yapan AA muhabirinin Türkiye’den olduğunu öğrenen çevredeki bazı Haredi Yahudileri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi gösterilerinde bulunarak, "Erdoğan, Erdoğan" şeklinde slogan attı.

Otopsi kararı isyan ettirdi

İsrail’in güneyindeki Askalan (Aşkelon) Sulh Ceza Mahkemesi’nin pazartesi günü hayatını kaybeden bir buçuk aylık çocuğa otopsi yapılmasına karar vermesi, ülkenin yüzde 11,1'ini oluşturan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin öfkesine neden oldu.

Hamursuz Bayramı (Pesah) tatilini İsrail’in güneyindeki Aşdod kentindeki bir otelde geçiren Yahudi bir ailenin, bir buçuk aylık çocuğunun otelin jakuzisinde boğularak ölmesi olayına Aşkelon Sulh Ceza Mahkemesi’nin otopsi kararı vermesi, Kudüs’teki birçok noktada Haredi Yahudileri tarafından protesto edildi.Yahudi Şeriatına göre bir buçuk aylık çocuğun vücudunun bazı noktalarında cerrahi yöntemlerle otopsi yapılmasının haram olduğunu ifade eden Harediler, Kudüs’ün Mea Şearim mahallesinde düzenlenen protestolarla mahkemenin otopsi kararına tepki gösterdi. Dün öğleden sonra Mea Şearim’deki Şabat meydanını kapatan Harediler, çöp konteynırlarını ateşe verdi, mahalledeki bazı yolları trafiğe kapattı.

5 kişi gözaltına alındı

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, bölgeye gelen İsrail polisi ile Harediler arasında çıkan olaylarda, “toplumsal düzeni bozduğu” ifade edilen 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.Akşam saatlerinde bir kez daha Mea Şearim'de gösteri düzenleyen Haredilere, İsrail polisi toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA ile tazyikli su ve fosseptik sıkarak müdahalede bulundu.

Giydikleri siyah kıyafet ve saçlarının favori kısımlarını uzatmalarıyla dikkati çeken Harediler, bir süre önce ülke çapında zorunlu askerlik hizmetini protesto etmek amacıyla düzenledikleri gösterilerle gündeme gelmişlerdi.Harediler gösterilerde, İngilizce ve İbranice olarak, "Biz ve evlatlarımız Tevrat'ımıza karşı olan İsrail ordusuna katılmaktansa ölmeye hazırız" yazılı pankartlar taşımıştı.

Ultra-Ortodoks Yahudiler neden askere gitmiyor?

Yaklaşık 9 milyonluk İsrail nüfusunun yüzde 11,1'ini oluşturan Harediler, toplumun laik kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.Giydikleri siyah kıyafetler ve saçlarının favori kısımlarını uzatmalarıyla dikkati çeken Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor.Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Harediler, laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren "Yeşiva" adlı dini okullarda eğitim görüyor."Yeşiva" okullarında eğitim gören Yahudiler, zorunlu askerlik görevinden muaf tutuluyor. Zorunlu askerlik hizmetinin olduğu ülkede Haredilerin bu tutumu, polisle sık sık gerilim ve arbede yaşamalarına sebep oluyor.Haredilerin büyük çoğunluğu akıllı telefon kullanmıyor ve televizyon izlemiyor. Harediler dini gerekçelerle çok çocuk yaptığı için nüfusları hızla artıyor. Yahudi toplumunun gelir seviyesi en düşük kesimini oluşturan Haredilerin çoğu devletten maddi yardım alıyor.Haredileri temsil eden Yahudi Birleşik Tevrat (Yahudot HaTora) ile Şas (Doğulu Tevrat Muhafızları) partilerinin yer aldığı sağcı koalisyon hükümeti askere gitmeleri ve laik eğitim sistemine dahil olmaları için Haredilere baskı yapmaktan kaçınıyor.