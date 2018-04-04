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'İsrail bize zulmediyor! Yahudiler en güzel günlerini Osmanlı'da yaşadı'

Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudisi Ben Tziyon Margilit, İsrail'in hem dindar Yahudilere hem de Filistinlilere zulmettiğini söyleyerek 'Yahudilerin en güzel günlerini Osmanlı döneminde yaşadığını' belirtti.

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İsrail’in güneyindeki Askalan (Aşkelon) Sulh Ceza Mahkemesi’nin  pazartesi günü hayatını kaybeden bir buçuk aylık çocuğa otopsi yapılmasına karar  vermesi, ülkenin yüzde 11,1'ini oluşturan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin  öfkesine neden oldu.
 
Dini gerekçelerle otopsi kararına karşı çıkan Haredi Yahudilerine dün  Kudüs'te polis TOMA'larla sert şekilde müdahale etti.  Müdahale esnasında  tazyikli suyla ıslanan Haredi Yahudisi Ben Tziyon Margilit, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, İsrail'in hem dindar Yahudilere hem de Filistinlilere zulmettiğini  söyleyerek kendileri için en güzel günlerin Osmanlı döneminde yaşandığını ifade  etti.
 
Türkiye’nin Filistin'e geri dönmesi ve kendilerine yardım etmesi  çağrısında bulunan Margilit, "Altı hafta önce doğan çocuğu defnedebilmemiz için  cenazesinin bize teslim edilmesini istiyoruz. Ancak onlar otopsi yapmak  istiyorlar. Vücudunu kesmek istiyorlar. Defnetmemize de izin vermiyorlar.” dedi.
 
Margilit, İsrail’in kendilerine zorunlu askerlik hizmetini de  dayattığına dikkati çekerek, “Bunun yanı sıra dindarlara askerlik hizmetini  dayatıyorlar. Ancak bizim seküler İsrail devletiyle hiçbir alakamız yok.”  ifadelerini kullandı.
 
İsrail Tevrat'a bağlı değil
 
İsrail’in seküler Siyonist bir yapıya sahip olduğuna işaret eden  Margilit, “Biz sadece Yahudice bir hayat yaşamak istiyoruz. Ancak onlar Şabat’ı  (kutsal cumartesi) ihlal ediyorlar, dini vazifeleri yerine getirmiyorlar ve  Tevrat’a bağlı değiller.” şeklinde konuştu.
 
Margilit, İsrail’in kendilerine sıkıntı çıkardığını ve krizlere neden  olduğunu belirterek, "Allah bize bu toprakları, Tevrat’a bağlı olmamız ve dini  yaşamamız için verdi." dedi.
 
En güzel günlerimizi Osmanlı döneminde yaşadık
 
İsrail’in hem dindar Yahudilere hem de Filistinlilere “zulmettiğini”  vurgulayan Margilit, atalarının kendilerine "Osmanlı Devleti’nin Filistin  topraklarındaki egemenliği döneminin Yahudiler için en güzel günler olduğunu"  aktardığını belirtti.
 
Margilit, Türkiye’nin yeniden bu topraklarda egemen olmasını  istediğini belirterek, "İsrail hem bize hem Filistinlilere zulmediyor.  Türkiye'nin buraya gelmesini istiyoruz. Biz Türkiye’nin, İsrail kurulmadan önce  egemen olduğu gibi yeniden buraya egemen olmasını istiyoruz. Çünkü bu bizim için  en iyisidir. İsrail devleti seküler, laik bir devlet olmak istiyor, Tevrat’a  bağlı, dini vecibeleri yerine getiren Yahudi bir devlet olmak istemiyor.”  şeklinde konuştu.
 
Erdoğan sloganları attılar
 
Bu sırada Margilit ile röportaj yapan AA muhabirinin Türkiye’den  olduğunu öğrenen çevredeki bazı Haredi Yahudileri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan’a sevgi gösterilerinde bulunarak, "Erdoğan, Erdoğan" şeklinde slogan  attı.
 
Otopsi kararı isyan ettirdi
 
 İsrail’in güneyindeki Askalan (Aşkelon) Sulh Ceza Mahkemesi’nin  pazartesi günü hayatını kaybeden bir buçuk aylık çocuğa otopsi yapılmasına karar  vermesi, ülkenin yüzde 11,1'ini oluşturan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin  öfkesine neden oldu.
 
Hamursuz Bayramı (Pesah) tatilini İsrail’in güneyindeki Aşdod  kentindeki bir otelde geçiren Yahudi bir ailenin, bir buçuk aylık çocuğunun  otelin jakuzisinde boğularak ölmesi olayına Aşkelon Sulh Ceza Mahkemesi’nin  otopsi kararı vermesi, Kudüs’teki birçok noktada Haredi Yahudileri tarafından  protesto edildi.Yahudi Şeriatına göre bir buçuk aylık çocuğun vücudunun  bazı noktalarında cerrahi yöntemlerle otopsi yapılmasının haram olduğunu ifade  eden Harediler, Kudüs’ün Mea Şearim mahallesinde düzenlenen protestolarla  mahkemenin otopsi kararına tepki gösterdi. Dün öğleden sonra Mea  Şearim’deki Şabat meydanını kapatan Harediler, çöp konteynırlarını ateşe verdi,  mahalledeki bazı yolları trafiğe kapattı.
 
5 kişi gözaltına alındı
 
İsrail polisinden yapılan yazılı  açıklamada, bölgeye gelen İsrail polisi ile Harediler arasında çıkan olaylarda,  “toplumsal düzeni bozduğu” ifade edilen 5 kişinin gözaltına alındığı  belirtildi.Akşam saatlerinde bir kez daha Mea Şearim'de gösteri  düzenleyen Haredilere, İsrail polisi toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA ile  tazyikli su ve fosseptik sıkarak müdahalede bulundu.
 
Giydikleri siyah kıyafet ve saçlarının favori kısımlarını  uzatmalarıyla dikkati çeken Harediler, bir süre önce ülke çapında zorunlu  askerlik hizmetini protesto etmek amacıyla düzenledikleri gösterilerle gündeme  gelmişlerdi.Harediler gösterilerde, İngilizce ve İbranice olarak, "Biz ve  evlatlarımız Tevrat'ımıza karşı olan İsrail ordusuna katılmaktansa ölmeye  hazırız" yazılı pankartlar taşımıştı.
 
Ultra-Ortodoks Yahudiler neden askere gitmiyor?
 
Yaklaşık 9  milyonluk İsrail nüfusunun yüzde 11,1'ini oluşturan Harediler, toplumun laik  kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne  çıkıyor.Giydikleri siyah kıyafetler ve saçlarının favori kısımlarını  uzatmalarıyla dikkati çeken Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini  yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi  reddediyor.Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan  Harediler, laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren  "Yeşiva" adlı dini okullarda eğitim görüyor."Yeşiva" okullarında eğitim  gören Yahudiler, zorunlu askerlik görevinden muaf tutuluyor. Zorunlu askerlik  hizmetinin olduğu ülkede Haredilerin bu tutumu, polisle sık sık gerilim ve arbede  yaşamalarına sebep oluyor.Haredilerin büyük çoğunluğu akıllı telefon  kullanmıyor ve televizyon izlemiyor. Harediler dini gerekçelerle çok çocuk  yaptığı için nüfusları hızla artıyor. Yahudi toplumunun gelir seviyesi en  düşük kesimini oluşturan Haredilerin çoğu devletten maddi yardım  alıyor.Haredileri temsil eden Yahudi Birleşik Tevrat (Yahudot HaTora) ile  Şas (Doğulu Tevrat Muhafızları) partilerinin yer aldığı sağcı koalisyon hükümeti  askere gitmeleri ve laik eğitim sistemine dahil olmaları için Haredilere baskı  yapmaktan kaçınıyor.

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