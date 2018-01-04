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İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail'e ait savaş uçaklarının, Gazze'de, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait askeri bir mevziyi vurduğu bildirildi.

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Filistinli emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail  uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un kuzeybatısındaki askeri bir mevziyi  hedef aldı. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.
 
İsrail makamlarından henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
 
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee daha önce yaptığı açıklamada,  Gazze'den atılan bir roketin İsrail'in güneyindeki Aşkol kentinde açık alana  düştüğünü, olayda can kaybı yaşanmadığını belirtmişti.

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