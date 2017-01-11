İsrail Gizli Servisi

Eski ABD askeri barış aktivisti Kenneth O’Keefe, DEAŞ’ın ABD ve İsrail’in Ortadoğu politikalarını meşrulaştırmak için bu ülkelerin gizli servislerince kurulduğunu söyledi. O’Keefe’nin Rus haber kanalı Russia Today’de yayımlanan röportajında yaralı DEAŞ’lıların İsrail’de tedavi edildiğini kaydetti. ABD’nin Irak’a saldırmasına tepki göstererek Amerikan vatandaşlığından ve ordusundan ayrılan, Bağdat’ta canlı kalkan olan ve Filistin vatandaşlığına alınan O’Keefe, Ortadoğu’da yaşanan terörün “Büyük İsrail” ve “Yeni Amerikan Yüzyılı” projeleriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

O’Keefe’nin DEAŞ’ı ifşa eden açıklamaları şöyle: “Ortadoğu politikasının ne olduğunu gerçekten anlamak istiyorsanız, Oded Yinon’un 1980’lerde İsrail’in Stratejisi’ni okumanız gerekli çünkü şimdiye kadar harfiyen gerçekleşti. Temel hedefi, Büyük İsrail Projesi doğrultusunda genişlemek ve büyümekti. Bunun içinde bölgede mezhepçi nefret ve şiddetin tohumlarını ekmemiz gerekirdi. Bu planın bir numaralı hedefi Irak’tı ve Irak’ı bölerek bunu başardılar. Suriye’ye baktığımızda da aynı amacın olduğunu görüyoruz. Komik gelebilir ama DEAŞ’ın açılımı İsrail Gizli İstihbarat Servisi(Israel Secret Intelligence Service). DEAŞ’ın üzerinde ABD’nin parmak izlerinin olmadığını söylemek, saflıktan da ötedir. Bana şu sorunun yanıtını verin: Neden DEAŞ, El Nusra ya da El Kaide bir kez olsun İsrail’e saldırmadı. Bırakın saldırmayı, DEAŞ militanları İsrail’de tıbbi tedavi görüyor. Bunun anlamı sizce nedir?”

ABD’DEN JET YANIT

Röportajın Türk medyasında yer alması üzere ABD Büyükelçiliği alelacele açıklama yaparak iddiaların gerçek dışı olduğunu öne sürerek yalanladı.