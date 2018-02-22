İsrail hapishanelerinde 51 yılda 213 Filistinli öldü

Filistinli insan hakları örgütleri, İsrail hapishanelerinde 1967 yılından bugüne kadar 213 Filistinlinin can verdiğini açıkladı.

Filistinli Esirler Cemiyeti ile Vicdan Esirleri ve İnsan Haklarını Koruma Kurumu bugün yayımladıkları ortak basın açıklamasında, 1967 yılından bu yana İsrail hapishanelerinde 213 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

7'sinin vurularak, 59'unun tıbbi bakımsızlık, 72'sinin de işkence sonucu öldü

Açıklamada, İsrail hapishanelerinde can veren 213 Filistinliden, 7'sinin vurularak, 59'unun tıbbi bakımsızlık, 72'sinin de işkence sonucu öldüğü bilgisi paylaşıldı.

İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluların fiziki ve psikolojik işkencenin de aralarında olduğu "insanlık dışı" muameleye maruz kaldığına değinilen açıklamada, tutukluların yaklaşık yüzde 60'ının "vahşi fiziksel saldırıya" uğradığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinlilerin ölümlerine ilişkin özel bir araştırma komisyonu kurulması çağrısı yapıldı.