Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İsrail hapishanelerinde 51 yılda 213 Filistinli öldü

İsrail hapishanelerinde, 1967 yılından bugüne kadar 213 Filistinli can verdiği açıklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Filistinli insan hakları örgütleri, İsrail hapishanelerinde 1967 yılından bugüne kadar 213 Filistinlinin can verdiğini açıkladı.

Filistinli Esirler Cemiyeti ile Vicdan Esirleri ve İnsan Haklarını Koruma Kurumu bugün yayımladıkları ortak basın açıklamasında, 1967 yılından bu yana İsrail hapishanelerinde 213 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

7'sinin vurularak, 59'unun tıbbi bakımsızlık, 72'sinin de işkence sonucu öldü

Açıklamada, İsrail hapishanelerinde can veren 213 Filistinliden, 7'sinin vurularak, 59'unun tıbbi bakımsızlık, 72'sinin de işkence sonucu öldüğü bilgisi paylaşıldı.

İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluların fiziki ve psikolojik işkencenin de aralarında olduğu "insanlık dışı" muameleye maruz kaldığına değinilen açıklamada, tutukluların yaklaşık yüzde 60'ının "vahşi fiziksel saldırıya" uğradığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinlilerin ölümlerine ilişkin özel bir araştırma komisyonu kurulması çağrısı yapıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Zeytin Dalı Marşı tüyleri diken diken etti

Zeytin Dalı Marşı tüyleri diken diken etti

Sigarayı bıraktıran mucize besinler

Sigarayı bıraktıran mucize besinler

Yılın en iyi stadı seçiliyor!

Yılın en iyi stadı seçiliyor!

Diriliş Ertuğrul'da Ares Müslüman mı oldu?

Diriliş Ertuğrul'da Ares Müslüman mı oldu?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA