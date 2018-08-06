İsrail ile Hamas arasındaki anlaşmanın detaylarının belli olduğu iddia edildi

İsrail'in "Hadashot" televizyonunun haberine göre, İsrailli üst düzey yetkililer Hamas ile imzalanması planlanan muhtemel uzun süreli ateşkes anlaşmasının detaylarını ve anlaşmanın nasıl hayata geçirileceğini değerlendirmek üzere Katar'ı ziyaret etti.

Tarafların anlaşmaya varması halinde ilk olarak abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın kalıcı olarak açılması ve İsrail'den Gazze'ye ticari malların ithalat ve ihracatının yapıldığı Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndaki İsrail ablukasının hafifletilmesi sağlanacak.

Muhtemel anlaşmanın ikinci adımında ise Filistinli gruplar Hamas ile Fetih arasında varılacak anlaşmanın ardından Filistin yönetiminin Mısır'ın himayesinde Gazze'de kontrolü ele alması hedefleniyor. Anlaşmadaki bu maddenin Hamas ile Fetih arasındaki çekişme nedeniyle nasıl hayata geçirileceği ise merak konusu. Eğer ki bu adım başarılırsa Filistin yönetimi Mart 2017'den bu yana Gazze'deki kamu çalışanlarının dondurduğu maaşlarını yeniden ödemeye başlayacak ve Gazze'de 6 ay içerisinde seçim yapılacak.

Hayata geçirilmesi için görüşmelerin devam ettiği anlaşmada ayrıca Mısır'ın Sina Yarımadası'nda Gazze'nin de kullanabileceği bir liman inşa edilecek.

Taraflar arasında en az 5 yıllık ateşkes ilan edilmesi planlanan anlaşmada, Hamas'ın elinde olduğu iddia edilen 2 İsrailli asker ile 2 İsrailli sivili iade etmesi maddesi de yer alıyor.

Haberde, Hamas'ın iddia edilen İsraillileri iade etmesi karşılığında Tel Aviv yönetimiyle esir takası yapılması koşulunu gündeme getirip getirmediğine ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından Hamas'ın Gazze sınırından İsrail tarafına gönderilen yanan uçurtma ve balonları engellemek için gerekli adımları atması isteniyor.

BM ve Mısır'ın arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında kalıcı bir anlaşma sağlanması için dolaylı görüşmelerin yapıldığı belirtiliyor.

Gazze'de dün başta Hamas olmak üzere İslami Cihad Hareketi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Halk Demokratik Kurtuluş Cephesi (FHDKC), Özgürler Hareketi, Filistin Arap Cephesi, Filistin Ulusal Girişimi ve diğer bazı gruplar "İsrail ile muhtemel bir anlaşmanın detaylarını görüşmek için" bir araya gelmişti.

Hamas Milli İlişkiler Daire Başkanı ve Siyasi Büro Üyesi Husam Bedran, görüşme öncesi İsrail'le bir anlaşma ihtimaline dair yaptığı açıklamada, "Gazze ablukasını kaldırmak için önümüzde büyük bir fırsat var." diye konuşmuştu.

İsrail güvenlik kabinesi de dün Hamas ile yapılması muhtemel anlaşmayı görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada kabinenin anlaşmayla ilgili herhangi bir karara varıp varmadığına ilişkin bilgi verilmezken, İsrail basınında yer alan haberlerde görüşmeden net bir kararın çıkmadığı ve görüşmeye katılan bakanların herhangi bir tasarıyı oylamadığı ifade edildi.

Gazze'de yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.