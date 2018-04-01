Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İsrail Konsolosluğu önünde 'Gazze' protestosu

Anadolu Gençlik Derneği üyesi bir grup, Gazze'de yaşanan olayları Levent'te bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

  • DHA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Anadolu Gençlik Derneği İstanbul şubesi Gazze'de yaşanan olayları protesto etmek ve Filistinlilere destek vermek amacıyla bir protesto eylemi düzenledi. Levent'te bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde akşam 22.00'de toplanan kalabalık "Mazlumlar ayağa kalkmadıkça zalimler diz çökmez" pankartı açtı. Eyleme, Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Ali Uğurbulut, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim ile çok sayıda Saadet Partili ve AGD üyesi katıldı.

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZE DESTEK OLMAK İÇİN BURADA TOPLANDIK"

Sık sık 'Katil İsrail' sloganı atan  grup adına Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Ali Uğurbulut bir açıklama yaptı. Uğurbulut, "Her yıl düzenlenen 'Geri dönüş, toprağa dönüş' olarak icra edilen Gazze'deki program münasebetiyle  İsrail, Gazze'deki kardeşlerimizin üzerine hunharca ateş etmek suretiyle 16 kardeşimizi şehit etmiş, yüzlerce kardeşimiz yaralı durumdadır. Bu olayı protesto etmek ve Filistinli kardeşlerimize destek olmak maksadıyla burada toplandık" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlerimize moral verdiler diye saldırdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlerimize moral verdiler diye saldırdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeditepe Bienali açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeditepe Bienali açılışına katıldı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA