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İsrail polisi 6 yaşındaki çocuğu tutukladı

İsrail polisi, denize giren 6 yaşındaki Hamza al-Abasi ve 14 yaşındaki ağabeyi Nasraalah al-Abasi’yi izin almadıkları gerekçesiyle tutukladı.

  • İHA
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Filistin’in Silwan kentinde İsrail polisi, denize giren 6 yaşındaki Hamza al-Abasi ve 14 yaşındaki ağabeyi Nasraalah al-Abasi’yi izin almadıkları gerekçesiyle tutukladı.

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