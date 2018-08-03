Katil İsrail tankları Gazze'yi vurdu
Katil İsrail tankları Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir gözetleme noktasını vurdu.
- AA
Katil İsrail tankları Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir gözetleme noktasını vurdu.
Gazze Şeridi'nin güneydoğu sınırına konuşlanan İsrail tankları, İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir gözetleme noktasını hedef aldı.
Sağlık Bakanlığından henüz olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.
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