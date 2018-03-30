İsrail topçu ateşi açtı: Filistinli çiftçi hayatını kaybetti

Adının Ömer Vahid Samur olduğu belirlenen kişinin yakınları hastanede göz yaşı dökerken, yaralan diğer Filistinlinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Filistinliler altı hafta sürmesi planlanan 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' adlı eylem nedeniyle işgal altındaki toprakların sınır şeridi yakınlarına çadırlar kurmuş, binlerce Gazzeli sabahın erken saatlerinden itibaren bölgeye akın etmişti.

Filistinliler İsrail tarafından 1976 yılında işgal edilen Celile bölgesindeki 21 bin dönüm genişliğindeki toprakları için 42 yıldır 30 Mart tarihinde toplanarak protesto gösterileri düzenliyor.

Filistin halkı kendilerine ait olan bu toprakların sadece yüzde 15'ini kullanabiliyor.

(euronews)