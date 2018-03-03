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İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri protesto edildi

Doğu Kudüs'teki El-İsaviyye sakinleri, İsrail polisinin uygulamalarını protesto etmek için Cuma namazını beldenin girişinde kıldı.

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Doğu Kudüs'teki El-İsaviyye sakinleri, İsrail polisinin uygulamalarını protesto etmek için Cuma namazını beldenin girişinde kıldı.

İsaviyye beldesi sakinleri, İsrail polisinin, orantısız saldırıları, toplu cezalandırmaları, evlere yönelik baskınları, mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalelerine tepki olarak bu hafta da Cuma namazının belde girişinde kılınmasını kararlaştırdı.

Filistinliler, beş haftadan beri Cuma namazlarını belde girişinde eda ederken, İsrail güvenlik güçleri, sabah saatlerinde namazın kılınması için belirlenen mekanın çevresinde konuşlandı.

İsrail güvenlik güçlerinin, son zamanlarda İsaviyye beldesi sakinlerini hedef alan gözaltı, evlerin yıkılması, mülklere yönelik saldırılarını artırdığı ifade ediliyor. Belde sakinleri, İsrail güvenlik güçlerinin bu uygulamalarını protesto etmek için cuma namazını belde girişinde kılıyor.

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