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İsrailli Bakandan Filistin karşıtı açıklama

İsrail Eğitim Bakanı Bennett, ABD Dışişleri Bakanı Kerry’nin İsrail-Filistin sorununa ilişkin açıkladığı çözüm önerisine, bir Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu belirterek cevap verdi.

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İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin İsrail-Filistin sorununa ilişkin açıkladığı çözüm önerisine, bir Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu belirterek cevap verdi.

Bennet, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı, benim sözlerimden üç defa iktibas yaparak Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğumuzu kanıtlamaya çalışmış. Eğer bu sözlerle bana işaret ediliyorsa, İsrail Devleti’nin kalbinde, bir terör devletinin kurulmasına asla izin vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, bugün yaptığı açıklamada, Netanyahu Hükumeti koalisyon ortağı HaBayt HaYahudi (Yahudi Evi) Partisi lideri Bennett’in Filistin karşıtlığına ilişkin sözlerini, İsrail hükumetinin Filistin devleti karşıtlığına kanıt olarak göstermişti.

Kerry, iki devletli çözümün, İsrailliler ve Filistinliler arasında adil ve kalıcı bir barışı sağlamanın tek yolu olduğunu vurgulayarak, "Birleşmiş Milletler'deki (BM) oylama, iki devletli çözümün korunmasıyla ilgiliydi ve biz de bundan dolayı destek verdik." ifadelerini kullanmıştı.

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Türkmenbaşı29.12.2016 01:46
insanlığın var oluşundan beri en büyük terör belası ta kendinizsiniz..terör devletiymiş. Allah (cc) ile yedi kez sözleşip yedisini de bozan bir milletin ferdi söylüyor bunu..insanoğlu neyapsın..
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