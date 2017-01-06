İstanbul 6-7 Ocak cuma cumartesi elektrik kesilecek ilçeler İstanbul'da 6 - 7 Ocak cuma cumartesi hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İstanbul’daki elektrik dağıtım şirketleri son açıklamalarla ‘planlı elektrik kesintilerine’ yeniden başlanacağı duyuruldu. Avrupa Yakasında 8, Anadolu Yakasında ise 5 ilçede elektrik kesintisine gidilecek. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.'den (AYEDAŞ) yapılan açıklamada cuma ve cumartesi günü bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.