İstanbul akbil zammı fiyatları ne kadar oldu öğrenci tam aylık akbil ne kadar?

Akbil zammı ne kadar kaç para aylık akbil mavi kart ne kadar? İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), resmi internet sitesi üzerinden ulaşım fiyatlarına zam yapıldığını, ücret tarifelerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı. Yeni ücret tarifleri 1 Temmuz Cumartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacak. Bu tarifeye göre aylık akbil, aktarma ücretleri de değişiklik gösterecek. Zamlı fiyatlar öğretmen, öğrenci ve tam olmak üzere bütün akbil hizmet çeşitlerine uygulanacak. Haberimiz içerisinden öğrenci tam aylık akbil fiyatlarına ve güncel otobüs metro vapur akbil ücretlerine ulaşabilirsiniz.

Temmuz 2017 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre tam bilet 2,60 TL, öğrenci bileti 1,25 TL, indirimli bilet ise 1,85 TL oldu.

AKBİL FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Temmuz 2017 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre tam bilet 2,60 TL, öğrenci bileti 1,25 TL, indirimli bilet ise 1,85 TL oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) kararıyla İETT, Otobüs A.Ş. ve Özel Halk Otobüsleri ile raylı ve deniz ulaşım sistemlerinde uygulanacak ücret tarifesi yeniden düzenlendi. 1 Temmuz 2017 Cumartesi gününden itibaren geçerli olan yeni tarifeye göre tam bilet 2,60 TL, öğrenci bileti 1,25 TL, indirimli bilet ise 1,85 TL oldu. Tam aylık mavi kart ücreti 205 TL, indirimli aylık mavi kart 125 TL, öğrenci aylık mavi kart ücreti de 85 TL olarak belirlendi.

İstanbulkart ile yapılan kontörlü yolculuklarda ilk biniş ücretleri; tam 2,30’dan 2,60 TL’ye, öğrenci 1,15’ten 1,25 TL’ye, indirimli 1,65’ten 1,85 TL’ye yükseltildi.

Yeni tarifeye göre;

İstanbulkart ilk biniş ücretleri;

Tam: 2,30 TL’den 2,60 TL’ye,

Öğrenci: 1,15 TL’den 1,25 TL’ye,

İndirimli: 1,65 TL’ den 1,85 TL’ ye;

Aktarmalı biniş ücretleri;

Tam: 1,65 TL’den 1,85 TL’ye,

Öğrenci: 0,50 TL’den 0,55 TL’ye,

Sosyal Kart: 0,95 TL’den 1,10 TL’ye yükseltildi.

Yeni tarifede aktarmalar, kategorisine göre, vatandaş lehine azalan şekilde yeniden düzenlendi.

Aylık Mavi Kart ücretleri;

Tam: 185 TL’den 205 TL’ye,

Öğrenci: 80 TL’den 85 TL’ye

Sosyal Kart: 110 TL’den 125 TL’ye yükseltildi.

Yapılan düzenleme ile tam için 180, öğrenci ve indirimli gruplar için 200 biniş hakkının tamamıyla kullanılması durumunda kontörlü yolculuklara göre Aylık Mavi Kart fiyat avantajı sağlıyor.

Bir, iki, üç, beş, on geçişlik kartlar ile jeton ücretleri de aşağıdaki şekilde yeniden düzenlendi.

Jeton: 5,00 TL

Tek geçişlik bilet: 5,00 TL

İki geçişlik bilet: 8,00 TL

Üç geçişlik bilet: 11,00 TL

Beş geçişlik: 17,00 TL

On geçişlik: 32,00 TL