İstanbul, Ankara ve İzmir'den son sonuçlar

<p> Ancak, herkes şu anda kıyasıya yarışın devam ettiği İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelen sonuçları yakından takip ediyor.</p> <p> <strong> İŞTE 3 BÜYÜK İLDE SON DURUM; </strong></p> <p> İSTANBUL : </p> <p> EVET%49</p> <p> HAYIR %51</p> <p> </p> <p> <strong>ANKARA</strong></p> <p> EVET%50</p> <p> HAYIR %50</p> <p> </p> <p> <strong>İZMİR</strong></p> <p> EVET%32</p> <p> HAYIR %68</p> <p>
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