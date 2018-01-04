İstanbul Ataşehir'de toprak kayması
Ataşehir'de bir otoparkta toprak kayması meydana geldi.
Olay öğle saatlerinde meydana geldi. Toprak kaymasının otoparkın yan tarafında bulunan inşaat nedeniyle meydana geldiği öne sürülüyor . İstinat duvarının çökmesinin ardından kayan toprak nedeniyle bazı araçlar askıda kaldı. Araçları kurtarma çalışması sürüyor.
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