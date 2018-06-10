Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul Ataşehir'de uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla operasyon düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Narkotik köpeği ‘Night’ın da arama yaptığı operasyonda çok sayıda GBT kontrolü yapılırken, çeşitli suçlardan aranan şahıslar gözaltına alındı.

  • İHA
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekipleri, Ataşehir ilçesine bağlı Yeni Çamlıca ve Ferhatpaşa mahallerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda şüpheli kişilerin üst araması yapılarak Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildi.

Narkotik köpeği de eşlik etti

‘Night’ isimli narkotik köpeğinin arama yaptığı operasyonda, kahvehaneler, internet kafeler, park ve bahçeler tek tek arandı.
Öte yandan operasyon kapsamında GBT kontrolü yapılan ve çeşitli suçlardan aranan şahıslar gözaltına alındı.

Fatih Güven isimli vatandaş, "Bu operasyonların sık sık yapılması lazım. Halk için en büyük tehlike uyuşturucu özellikle bu bölgede. Operasyonlarla uyuşturucu ticareti ve kullanımının önüne geçilebilir" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kandil Dağı´nı böyle görüntüledi

Kandil Dağı´nı böyle görüntüledi

Jaguar timsahı tek hamlede bakın nasıl avladı

Jaguar timsahı tek hamlede bakın nasıl avladı

Sahile vuran yaratık şoke etti

Sahile vuran yaratık şoke etti

Tam bir şifa kaynağı

Tam bir şifa kaynağı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA