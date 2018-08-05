İstanbul Avcılar'da telefonların çekmemesinin sebebinin CHP'li Avcılar Belediyesi'nin rant hesapları olduğu ortaya çıktı
Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, bir süredir Avcılar bölgesinde yaşanan vatandaşların internet, ses ve SMS hizmetlerini alamaması üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, kesintinin sebebinin CHP'li Avcılar Belediyesi tarafından yapılan hukuksuz müdahaleler ve rant hesapları olduğu vurgulandı. Böylece, son dönemlerde sosyal medyada sürekli dile getirilen, 'Avcılar'da telefonlar neden çekmiyor?', 'Avcılar'da internet neden yok' gibi sorular da yanıt buldu.
- İHA
Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone; bir süredir CHP'li Avcılar Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların internet, ses ve SMS hizmetlerini alamaması üzerine yazılı açıklama yaptı.
Kesintinin sebebi Avcılar Belediyesi
Üç şirketin kamuoyuna yaptıkları ortak açıklama şöyle:
"Son günlerde Avcılar Belediyesi sınırları içerisinde yıllardır hizmet sunan, ilgili kamu kurumları tarafından sürekli denetlenen baz istasyonlarına yönelik Avcılar Belediyesi tarafından yapılan hukuksuz müdahaleler (baz istasyonlarının tahribi, kablolarının kesilmesi gibi yöntemlerle) sonucunda binlerce vatandaşımız internet, ses ve SMS hizmetlerini alamaz durumda bırakılmıştır.
"Rant hesapları uğruna iletişim engelleniyor"
Anayasamızın 22. maddesinde "Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir" ibaresiyle güvence altına alınan haberleşme özgürlüğünü ve bir kamu hizmeti niteliğindeki haberleşme hizmetini bazı rant hesapları uğruna engellemeye yönelik bu girişimlere karşı hukuki adımlar kararlılıkla atılmakta olup telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara mahal bırakılmaması adına Devletimizin ilgili tüm kurumlarına gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
İrademiz dışında gelişen ve vatandaşlarımızı mağdur eden bu sorunun süratle çözülmesini umuyoruz."
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/CHpvvRG65H— TURKCELL (@Turkcell) 5 Ağustos 2018
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