Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul Avrupa yakasındaki 5 ilçede 6 Şubat'ta elektrik kesintisi uygulanacak

İstanbul Avrupa Yakasında bazı ilçelere 6 Şubat Pazartesi günü planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Küçükçekmece, Bahçelievler, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Sarıyer ilçelerinin bazı mahallelerinde 09.00 - 15.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinin bazı mahallelerinde 09.00 - 11.00, Bahçelievler ilçelerinin bazı mahallelerinde ise 10.00 - 15.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Büyükçekmece ilçesinin bazı sokaklarına 10.00 - 12.00 saatleri arasında, aynı ilçenin bazı sokaklarına ise 11.00 - 13.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.

Aynı gün, Beylikdüzü ve Sarıyer ilçelerinin bazı sokaklarına 10.00 - 12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Obama bizdeki sağlık sistemini küçük modelini başaramadı, biz başardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Obama bizdeki sağlık sistemini küçük modelini başaramadı, biz başardık

At sürer gibi ineğe biniyor

At sürer gibi ineğe biniyor

İşte dünyanın en küçük ülkesi

İşte dünyanın en küçük ülkesi

Cumhurbaşkanı o çocukla özel olarak ilgilendi

Cumhurbaşkanı o çocukla özel olarak ilgilendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA