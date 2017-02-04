İstanbul Avrupa yakasındaki 5 ilçede 6 Şubat'ta elektrik kesintisi uygulanacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Küçükçekmece, Bahçelievler, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Sarıyer ilçelerinin bazı mahallelerinde 09.00 - 15.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinin bazı mahallelerinde 09.00 - 11.00, Bahçelievler ilçelerinin bazı mahallelerinde ise 10.00 - 15.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Büyükçekmece ilçesinin bazı sokaklarına 10.00 - 12.00 saatleri arasında, aynı ilçenin bazı sokaklarına ise 11.00 - 13.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.

Aynı gün, Beylikdüzü ve Sarıyer ilçelerinin bazı sokaklarına 10.00 - 12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek.